Анастасия Павлюченкова сыграет на соревнованиях в Акапулько
Организаторы турнира WTA Abierto Mexicano Telcel, опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 27 февраля по 4 марта пройдут в мексиканском городе Акапулько.
В список участниц турнира с общим призовым фондом в $226,750, в частности, вошли: россиянка Анастасия Павлюченкова (1), румынка Моника Никулеску (2), латвийка Елена Остапенко (3), американка Кристина МакХэйл (4), француженка Кристина Младенович (5), пуэрториканка Моника Пюиг, швейцарка Белинда Бенчич, немка Андреа Петкович, итальянка Сара Эррани.
Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter