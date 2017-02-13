Организаторы Roland Garros заключили новый договор с генеральным спонсором
Организаторы Открытого чемпионата Франции заключили новый спонсорский контракт с крупнейшим финансовым конгломератом на мировом рынке банковских и финансовых услуг — BNP Paribas.
Как сообщает в своём микроблоге на сервисе Twitter американский обозреватель Михал Самульски, договор рассчитан на пять лет.
Отметим, что сотрудничество одного из сильнейших банков Европы с этим турниром «Большого шлема» длится с 1973 года.
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