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https://sport.mail.ru/news/tennis/28762405/
13 февраля 2017, 23:01 | Теннис | GoTennis.ru

Организаторы Roland Garros заключили новый договор с генеральным спонсором

Организаторы Открытого чемпионата Франции заключили новый спонсорский контракт с крупнейшим финансовым конгломератом на мировом рынке банковских и финансовых услуг — BNP Paribas.

Как сообщает в своём микроблоге на сервисе Twitter американский обозреватель Михал Самульски, договор рассчитан на пять лет.

Отметим, что сотрудничество одного из сильнейших банков Европы с этим турниром «Большого шлема» длится с 1973 года.
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Организаторы Roland Garros не определились с предоставлением Шараповой wild card

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились с предоставлением россиянке Марии Шараповой wild card («специальное приглашение») для участия в турнире, решение будет принято за 15 дней до начала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого чемпионата Франции.
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