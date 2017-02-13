Каролина Плишкова не будет больше выступать на турнирах в паре с Юлией Гёргес
Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, приняла решение отказаться от сотрудничества с бельгийкой Юлией Гёргес, прекратив их совместные выступления на соревнованиях в парном разряде.
По сообщению ресурса Women’s Tennis Blog, чешская теннисистка хочется сконцентрироваться на турнирах «в одиночке».
Отмечается, что, представительница Бельгии, в свою очередь, намерена теперь играть в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко, с которой они уже заявились на соревнования в Акапулько,
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