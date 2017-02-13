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https://sport.mail.ru/news/tennis/28761969/
13 февраля 2017, 21:43 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова не будет больше выступать на турнирах в паре с Юлией Гёргес

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, приняла решение отказаться от сотрудничества с бельгийкой Юлией Гёргес, прекратив их совместные выступления на соревнованиях в парном разряде.

По сообщению ресурса Women’s Tennis Blog, чешская теннисистка хочется сконцентрироваться на турнирах «в одиночке».

Отмечается, что, представительница Бельгии, в свою очередь, намерена теперь играть в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко, с которой они уже заявились на соревнования в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.
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