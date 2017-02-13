Шарапову за 2016 год проверили на допинг более семи раз вне турниров

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Согласно этим данным, получается, что Мария Шарапова, признавшаяся 7 марта 2016 года в наличии запрещённого с 1 января того же года мельдония и не выходившая на корт после январского Australian Open — 2016, была проверена не более трёх раз на турнирах, а вне соревнований более семи раз.



Приводим список других ведущих игроков:

Мария Шарапова 1−3, 7+

Серена Уильямс 4−6, 7+

Винус Уильямс 4−6, 7+

Новак Джокович 7+, 7+

Энди Маррей 7+, 7+

Рафаэль Надаль 1−3, 7+

Роджер Федерер 4−6, 7+

Станислас Вавринка 7+, 7+

Светлана Кузнецова 4−6, 7+

Анжелика Кербер 4−6, 7+