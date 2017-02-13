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13 февраля 2017, 21:43 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапову за 2016 год проверили на допинг более семи раз вне турниров

Международная теннисная федерация ITF опубликовала данные по допинг-тестам спортсменов за 2016 год. Указано количество тестов каждого игрока, взятых на турнирах и во время внесоревновательного контроля.

Международная теннисная федерация ITF опубликовала данные по <nobr>допинг-тестам</nobr> спортсменов за 2016 год. Увеличить
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Согласно этим данным, получается, что Мария Шарапова, признавшаяся 7 марта 2016 года в наличии запрещённого с 1 января того же года мельдония и не выходившая на корт после январского Australian Open — 2016, была проверена не более трёх раз на турнирах, а вне соревнований более семи раз.

Приводим список других ведущих игроков:
Мария Шарапова 1−3, 7+
Серена Уильямс 4−6, 7+
Винус Уильямс 4−6, 7+
Новак Джокович 7+, 7+
Энди Маррей 7+, 7+
Рафаэль Надаль 1−3, 7+
Роджер Федерер 4−6, 7+
Станислас Вавринка 7+, 7+
Светлана Кузнецова 4−6, 7+
Анжелика Кербер 4−6, 7+
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