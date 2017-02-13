Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой в первом круге соревнований в Дохе
На турнире Qatar Total Open, проходящем в Дохе (Катар), завершились все матчи квалификационного турнира. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.
Россиянка Елена Веснина начнёт турнир в Дохе матчем с американкой с Кристиной МакХэйл, а Анастасия Павлюченкова сразится с сербкой Еленой Янкович.
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