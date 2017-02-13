Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28761751/
13 февраля 2017, 21:17 | Теннис | GoTennis.ru

Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой в первом круге соревнований в Дохе

На турнире Qatar Total Open, проходящем в Дохе (Катар), завершились все матчи квалификационного турнира. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.

Россиянка Елена Веснина начнёт турнир в Дохе матчем с американкой с Кристиной МакХэйл, а Анастасия Павлюченкова сразится с сербкой Еленой Янкович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Каролина Плишкова не будет больше выступать на турнирах в паре с Юлией Гёргес

Каролина Плишкова не будет больше выступать на турнирах в паре с Юлией Гёргес

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, приняла решение отказаться от сотрудничества с бельгийкой Юлией Гёргес, прекратив их совместные выступления на соревнованиях в парном разряде.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Каролина Плишкова не будет больше выступать на турнирах в паре с Юлией Гёргес

Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой в первом круге соревнований в Дохе

Тони Надаль: Со временем Рафа стал всё меньше прислушиваться к моим советам