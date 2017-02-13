Тони Надаль: Со временем Рафа стал всё меньше прислушиваться к моим советам

«За последние 17 лет я сделал многое для Рафы, но с тех пор, как его менеджером стал Карлос Коста, ко мне стали прислушиваться всё меньше и меньше. С каждым годом моё влияние на племянника стало уменьшаться. В теннисе такое понятие как доверие не может существовать вечно. Хотя за долгие годы нашего сотрудничества между нами не было никаких серьёзных конфликтов.

Я путешествовал с ним на протяжении долгих лет, давал ценные советы, но сейчас я хочу посвятить себя тренировкам с молодым поколением. И наша академия тенниса является отличным местом для этого, — приводит слова специалиста испанское издание Marca.