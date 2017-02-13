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13 февраля 2017, 19:46 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской успешно стартовал на соревнованиях в Роттердаме

132-я ракетка мира, 26-летний россиянин Евгений Донской, с победы стартовал на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме, одолев в своём дебютном поединке 30-летнего испанца Марселя Гранольерса, находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах.

132-я ракетка мира 26-летний россиянин Евгений Донской с победы стартовал на турнире ABN <span class=error>AMRO</span> World Tennis Tournament в Роттердаме одолев в своём дебютном поединке 30-летнего испанца Марселя Гранольерса находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 20 минут. За это время Евгений сделал шесть эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, тогда как Марсель трижды подавал навылет и дважды ошибался при подаче.

Во втором круге соревнований в Нидерландах Евгений Донской померится силами с французом Пьером-Юге Эрбером, который ранее взял верх над испанцем Фелисиано Лопесом.
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