Евгений Донской успешно стартовал на соревнованиях в Роттердаме
132-я ракетка мира, 26-летний россиянин Евгений Донской, с победы стартовал на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме, одолев в своём дебютном поединке 30-летнего испанца Марселя Гранольерса, находящегося на 40-й строчке в мировой табели о рангах.
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Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 20 минут. За это время Евгений сделал шесть эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, тогда как Марсель трижды подавал навылет и дважды ошибался при подаче.
Во втором круге соревнований в Нидерландах Евгений Донской померится силами с французом
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