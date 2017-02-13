Евгений Донской успешно стартовал на соревнованиях в Роттердаме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 20 минут. За это время Евгений сделал шесть эйсов, два брейка и одну двойную ошибку, тогда как Марсель трижды подавал навылет и дважды ошибался при подаче.