Турниры прошедшей недели. Мужчины без женщин

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Пожалуй, наиболее представительный состав участников собрался на соревнованиях Open Sud de France в Монпелье. Одним из главных фаворитов здесь был хорват Марин Чилич, однако уже в своём стартовом матче он потерпел поражение от Дастина Брауна. Впрочем, продлить своё успешное выступление экстравагантному немцу помешала травма, в результате которой он снялся с поединка ¼ финала против француза Бенуа Пэра.

Путёвку в финал от верхней половины сетки, помимо Бенуа, оспаривал ещё один французский игрок — Ришар Гаске, сумевший в четвертьфинале сломить сопротивление своего соотечественника Кенни де Шеппера. Встреча ½ финала сложилась для Гаске существенно проще — он отдал Пэру только четыре гейма.

В нижней половине турнирной таблицы особых сенсаций не произошло. Один из любимцев местной публики Жо-Вилфрид Цонга без проблем прошёл в полуфинал, попутно обыграв, в частности, россиянина Даниила Медведева. Соперником француза стал Александр Зверев, для которого соревнования складывались как раз очень непросто. Не стало исключением и противостояние Александра и Жо-Вилфрида в матче за выход в финал. После обидного поражения на тай-брейке, пожалуй, главный молодой талант АТР-Тура сумел перехватить инициативу и довёл встречу до победы.

Возможно, финальный матч получился для Зверева едва ли не более лёгким, чем все предыдущие. Если в первой партии Гаске ещё смог навязать представителю Германии борьбу, то во втором сете Зверев спокойно доказал своё преимущество и завоевал второй титул в карьере.

Турнир Garanti Koza Sofia Open в Софии к радости местных болельщиков стал триумфальным для их соотечественника Григора Димитрова. Впрочем, поначалу для болгарина всё складывалось не слишком радужно. Серьёзное сопротивление уже на старте оказал Григору поляк Ежи Янович, для победы над которым потребовалось три сета.

В четвертьфинале Димитрова ждала встреча с сербом Виктором Троицки, которая также не обещала быть лёгкой прогулкой, но на деле Григор добился уверенной победы. Наконец, в матче за выход в финал Димитров переиграл, наверное, самую главную сенсацию прошлой недели, грузина Николоза Басилашвили, который ранее смог победить австрийца Доминика Тима и словака Мартина Клижана.

Оппонентом Димитрова в финале вполне предсказуемо стал Давид Гоффин. Бельгиец, как и болгарин, на старте сезона показывает хороший теннис, приносящий результат. Впрочем, у Давида также возникли проблемы на старте, когда он лишь в трёх сетах одолел Раду Албота из Молдовы. Затем Гоффин уверенно разобрался с соотечественником Стивом Дарсисом, после чего оказался сильнее Роберто Баутисты-Агута. Последний поединок был очень напряжённым и, по всей видимости, отнял у бельгийца много сил.

Как таковой борьбы в финале не получилось. Димитров был более точен в концовке первой партии, а вторую имел шансы выиграть «под ноль», но в какой-то момент занервничал и чуть не упустил такое колоссальное преимущество. Тем не менее, Григор собрался с мыслями и сумел таки склонить чашу весов на свою сторону.

Завершали турнирную программу в мужском Туре соревнования Ecuador Open в Кито. Под первым номером здесь был посеян хорватский гигант Иво Карлович, но он проиграл действующему чемпиону турнира Виктору Эстрелье уже на старте.

Для доминиканского ветерана соревнования в Кито — буквально заколдованное место. Виктор приехал в столицу Эквадора в ранге двукратного триумфатора местного турнира и — что бы Вы думали — выиграл ещё один титул! После победы над Карловичем Эстрелья уверенно обыграл итальянца Федерико Гайо, а затем на двух тай-брейках взял верх над бразильцем Томазом Беллуччи.

Прервать гегемонию доминиканца вполне по силам было испанцу Альберту Рамосу или итальянцу Паоло Лоренци. Оба без особенных трудностей дошли до очной встречи в полуфинале, в которой, несколько неожиданно, сильнее оказался Лоренци.