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13 февраля 2017, 17:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

Россия может сыграть с Бельгией, Испанией, Словакией или Украиной в плей-офф Мировой группы

Международная федерация тенниса (ITF) назвала «сеяных» при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка федерации, которая состоится во вторник в 13:00 по московскому времени.

В их число вошли Франция (1-й номер), Россия (2), Германия (3) и Голландия (4). Их соперники будут определяться жребием из числа «несеяных» — Бельгии, Словакии, Испании и Украины.

Команда Анастасии Мыскиной может принять дома Бельгию или отправится в гости к Испании и Словакии. В случае, если выпадет Украина, место проведения матча будет определено жребием.

Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 22—23 апреля.
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