Россия может сыграть с Бельгией, Испанией, Словакией или Украиной в плей-офф Мировой группы

В их число вошли Франция (1-й номер), Россия (2), Германия (3) и Голландия (4). Их соперники будут определяться жребием из числа «несеяных» — Бельгии, Словакии, Испании и Украины.

Команда Анастасии Мыскиной может принять дома Бельгию или отправится в гости к Испании и Словакии. В случае, если выпадет Украина, место проведения матча будет определено жребием.