Тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль прекратит работу с племянником после этого сезона

55-летний специалист работал с Рафой с 2005 года, когда Надаль впервые выиграл турнир серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Со следующего года я прекращу работу с Рафаэлем и посвящу себя полностью делам нашей академии. У нас всю жизнь были прекрасные отношения, я не вспомню ни одного кризиса в отношениях с племянником. Правда заключается в том, что с каждым годом я принимаю все меньше решений, что рано или поздно приведет к тому, что я вообще перестану что-либо решать (в подготовке Рафаэля)», — сказал Тони Надаль.

Менеджером Надаля является Карлос Коста, а с этого сезона тренерский штаб Рафаэля пополнил экс-лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Мойя.

Под руководством дяди Рафаэль Надаль выиграл 14 турниров Большого шлема. Теннисная академия Надаля была открыта в октябре 2016 года на Мальорке.