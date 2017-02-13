Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в России

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Сумма пожертвования составила 2 285 700 рублей. Церемония проходила в гостинице Lotte в Москве.

Напомним, в марте 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.