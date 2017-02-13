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13 февраля 2017, 14:33 | Теннис | Советский спорт

Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в России

Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала часть выручки от продаж конфет Sugarpova в пользу детских домов в России.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> пожертвовала часть выручки от продаж конфет Sugarpova в пользу детских домов в России. Увеличить
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Сумма пожертвования составила 2 285 700 рублей. Церемония проходила в гостинице Lotte в Москве.

Напомним, в марте 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.
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Агент Шараповой назвал условия ее выступления в Санкт-Петербурге

Агент Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что высоко оценивает уровень турнира и не исключает, что Шарапова сыграет в Санкт-Петербурге в 2018 году. «Я слышал об этом турнире как об одном из лучших, и мне очень нравится Александр Медведев (директор турнира — прим. “РБК-Спорт”), но там есть несколько особенных людей с большими ртами, которым стоит уйти», — цитирует Айзенбада журналист Eurosport Владас Ласитскас.
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