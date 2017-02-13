Шведова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не изменила своего положения, оставшись на 27-й строчке рейтинга одиночного разряда. Ярослава Шведова поднялась с 46-й позиции на 45-ю.

Лидером остается американка Серена Уильямс, за ней располагаются немка Анжелик Кербер и Каролина Плишкова из Чехии.

В парном разряде Ярослава Шведова сохранила 11-ю строчку.