Шведова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не изменила своего положения, оставшись на 27-й строчке рейтинга одиночного разряда. Ярослава Шведова поднялась с 46-й позиции на 45-ю.
Лидером остается американка Серена Уильямс, за ней располагаются немка Анжелик Кербер и Каролина Плишкова из Чехии.
В парном разряде Ярослава Шведова сохранила 11-ю строчку.
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