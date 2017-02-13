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https://sport.mail.ru/news/tennis/28753645/
13 февраля 2017, 12:02 | Теннис | Sports.kz

Шведова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не изменила своего положения, оставшись на 27-й строчке рейтинга одиночного разряда. Ярослава Шведова поднялась с 46-й позиции на 45-ю.

Лидером остается американка Серена Уильямс, за ней располагаются немка Анжелик Кербер и Каролина Плишкова из Чехии.

В парном разряде Ярослава Шведова сохранила 11-ю строчку.

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