Беларусь справилась без Азаренко, а Германия без Кербер — нет
Первый полуфинал Беларуси, запрещённый гимн на Гавайях, претензии Младенович к сопернице и другое — в обзоре матчей Кубка Федерации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На второй неделе феврале по всему миру — от Москвы до Гавайских островов — прошли матчи в различных зонах Кубка Федерации. Первым делом обратим взор на элитный дивизион. Он пока состоит из восьми команд, хотя разговоры о расширении до 16 всё ещё ведутся.
Действующие чемпионки принимали сборную Испании, которая слегка ослабела после того, как Карла
Неплохо себя проявила Арруабаррена. Оба матча Лары были упорными, но каждый раз в концовках партий она уступала. В итоге Чехия одержала 10-ю победу кряду, а ещё они в девятый год подряд вышли в полуфинал.
Отдельно стоит отметить организаторов, которые на большом табло перед стартом матча показали послание от Петры Квитовой. Она продолжает восстановление после операции на руке, которую пришлось делать после нападения на теннисистку в её доме.
Бетани
Американки остроумно проводили встречу на Гавайях. Сделавшая ставку на турниры в Дохе и Дубае Анжелика Кербер в итоге не смогла приехать на матч на другой край света. Не прибыла, впрочем, и первая ракетка мира Серена Уильямс, которая в феврале нигде не играет.
Сама встреча оказалась полна драматических моментов, один из которых произошёл ещё до старта матчей. На церемонии открытия организаторы перепутали немецкий гимн. Вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года. Причём речь шла не о перепутанной записи. Гимн исполнялся вживую, то есть текст перепутали, а человек, который пел
На кортах для Германии всё сложилось не лучше. Петкович уступила в первом матче Риске. Вторую встречу прервали
Американки вышли в полуфинал, где дома сыграют с командой Чехии. Не исключено, что в разгар европейского грунтового сезона сборная США снова сыграет
Соперничество двух команд, обыгравших сборную России в 2015 году. Белоруски понесли серьёзную потерю в связи с материнством Виктории Азаренко. Тем не менее они справились с командой Нидерландов и без своего лидера.
Великолепно проявила себя Александра Саснович. Поначалу она сильно нервничала,
В сборной Франции в межсезонье сменился капитан. Вместо ушедшей в декрет Амели Моресмо бразды правления взял Янник Ноа, который также является капитаном в Кубке Дэвиса. В Лозанну не приехала Каролин Гарсия, оставив Францию без хорошего второго номера, а Кристина Младенович выступала сразу после своего триумфа в
А вот подверженные травмам Бенчич и Бачински в этот раз были в порядке. Главной героиней стала Тимя. И это при том, что уже на старте первого сета первой встречи её укусила пчела. Откуда она взялась в феврале в зале — осталось загадкой. Тем не менее это не помешало Бачински обыграть Ализе Корне. А на следующий день она выиграла марафонскую встречу (3 часа 20 минут) у Младенович.
Француженка осталась недовольна поведением соперницы. «Она взяла медицинский
А победное очко швейцаркам принесла Бенчич. При этом в её личной карьере всё идёт не так здорово. После потери очков за Санкт-Петербурге-2015 Белинда откатится на 129-е место!
В апреле швейцарки отправятся на выезд в Беларусь. С учётом того, что Виктория Азаренко планирует возвращение не раньше лета, у Швейцарии будет прекрасный шанс выйти в финал.
О матче сборной России мы подробно рассказали в другом материале. Сборная Австралии без Саманты Стосур не сумела навязать борьбу украинкам. Дарья Гаврилова была не в лучшей форме и уступила и Цуренко, и Свитолиной.
Сборная Румынии в последний момент осталась без Симоны Халеп, хотя в принципе «скамейка» у них имелась. Бельгия выиграла уже после трёх встреч, но на самом деле матч был очень упорным. В каждом поединке у хозяев были шансы. Отметим, что три балла бельгийкам принесли три разные теннисистки — Викмайер, Флипкенс и Мертенс.
Итальянская команда была не в идеальном составе, да ещё и те, кто приехал (Скьявоне и Эррани), были не в лучших кондициях. Эррани проиграла Шрамковой, а на следующий день взяла лишь два гейма у Даниэлы Гантуховой, которая сама сейчас находится на 248-м месте. Теперь Италия будет бороться за выживание во второй мировой группе.
Кстати, из третьего дивизиона в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter