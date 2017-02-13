На второй неделе феврале по всему миру — от Москвы до Гавайских островов — прошли матчи в различных зонах Кубка Федерации. Первым делом обратим взор на элитный дивизион. Он пока состоит из восьми команд, хотя разговоры о расширении до 16 всё ещё ведутся.

Действующие чемпионки принимали сборную Испании, которая слегка ослабела после того, как Карла Суарес-Наварро не смогла сыграть из-за травмы. Гарбинье Мугуруса в зале не так грозна, что было заметно в её очном матче с Плишковой. Каролина разделалась с чемпионкой «Ролан Гаррос"-2016 за 58 минут. Накануне Гарбинье победила Стрыцову. Пусть там было три сета, но в двух победных Мугуруса отдала Барборе всего один гейм.



Неплохо себя проявила Арруабаррена. Оба матча Лары были упорными, но каждый раз в концовках партий она уступала. В итоге Чехия одержала 10-ю победу кряду, а ещё они в девятый год подряд вышли в полуфинал.



Отдельно стоит отметить организаторов, которые на большом табло перед стартом матча показали послание от Петры Квитовой. Она продолжает восстановление после операции на руке, которую пришлось делать после нападения на теннисистку в её доме.

Бетани Маттек-Сэндс / Шелби Роджерс (США) — Лаура Зигемунд / Карина Виттёфт (Германия) — 4:1, — отказ.

Американки остроумно проводили встречу на Гавайях. Сделавшая ставку на турниры в Дохе и Дубае Анжелика Кербер в итоге не смогла приехать на матч на другой край света. Не прибыла, впрочем, и первая ракетка мира Серена Уильямс, которая в феврале нигде не играет.



Сама встреча оказалась полна драматических моментов, один из которых произошёл ещё до старта матчей. На церемонии открытия организаторы перепутали немецкий гимн. Вместо современного варианта «Песни немцев» на стадионе прозвучала версия, включавшая строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещённые после 1945 года. Причём речь шла не о перепутанной записи. Гимн исполнялся вживую, то есть текст перепутали, а человек, который пел по-немецки, ничего не заметил. Болельщики и теннисистки во время гимна пытались перекричать исполнителя, напевая слова нынешнего гимна. Позже Петкович назвала подобную ошибку ужасным неуважением.



На кортах для Германии всё сложилось не лучше. Петкович уступила в первом матче Риске. Вторую встречу прервали из-за дождя, но по ходу игры Юлия Гёргес упала. Так что в итоге в воскресенье она просто не смогла выйти на поединок против Вандевеге из-за травмы колена. Петкович в третьем матче поначалу полностью переигрывала Коко. В середине второго сета та взяла медицинский тайм-аут, всячески демонстрируя, что еле держится на корте. После этой паузы американка выиграла 10 геймов подряд. Андреа, может, и усомнилась в травме соперницы, но ничего говорить не стала.



Американки вышли в полуфинал, где дома сыграют с командой Чехии. Не исключено, что в разгар европейского грунтового сезона сборная США снова сыграет где-то далеко на харде, чтобы отпугнуть соперниц.

Соперничество двух команд, обыгравших сборную России в 2015 году. Белоруски понесли серьёзную потерю в связи с материнством Виктории Азаренко. Тем не менее они справились с командой Нидерландов и без своего лидера.



Великолепно проявила себя Александра Саснович. Поначалу она сильно нервничала, из-за чего проиграла стартовый сет встречи с Крайчек, но затем заиграла на загляденье. В воскресенье она уверенно разобралась с Кики Бертенс, у которой до этого была феноменальная статистика одиночных матчей в Кубке Федерации (16−1). Вообще, белоруски могли выиграть и проще, ведь Соболенко в субботу не реализовала матчбол против Бертенс. Зато на следующий день Арина обыграла Крайчек. Вместе с командой историческую победу отпраздновал президент Александр Лукашенко. Для Беларуси это первый полуфинал Кубка Федерации в истории команды.

В сборной Франции в межсезонье сменился капитан. Вместо ушедшей в декрет Амели Моресмо бразды правления взял Янник Ноа, который также является капитаном в Кубке Дэвиса. В Лозанну не приехала Каролин Гарсия, оставив Францию без хорошего второго номера, а Кристина Младенович выступала сразу после своего триумфа в Санкт-Петербурге.



А вот подверженные травмам Бенчич и Бачински в этот раз были в порядке. Главной героиней стала Тимя. И это при том, что уже на старте первого сета первой встречи её укусила пчела. Откуда она взялась в феврале в зале — осталось загадкой. Тем не менее это не помешало Бачински обыграть Ализе Корне. А на следующий день она выиграла марафонскую встречу (3 часа 20 минут) у Младенович.



Француженка осталась недовольна поведением соперницы. «Она взяла медицинский тайм-аут, а потом скакала после победы, как кенгуру. Она делала это и раньше. У нас с ней совсем разные ценности», — сказала Кристина после своего поражения. Младенович не забыла сказать пару ласковых и в адрес своей партнёрши по паре Каролин Гарсии. Заметив, что играть на команду куда интереснее с теми людьми, которые ставят интересы сборной превыше своих.

А победное очко швейцаркам принесла Бенчич. При этом в её личной карьере всё идёт не так здорово. После потери очков за Санкт-Петербурге-2015 Белинда откатится на 129-е место!



В апреле швейцарки отправятся на выезд в Беларусь. С учётом того, что Виктория Азаренко планирует возвращение не раньше лета, у Швейцарии будет прекрасный шанс выйти в финал.

О матче сборной России мы подробно рассказали в другом материале. Сборная Австралии без Саманты Стосур не сумела навязать борьбу украинкам. Дарья Гаврилова была не в лучшей форме и уступила и Цуренко, и Свитолиной.



Сборная Румынии в последний момент осталась без Симоны Халеп, хотя в принципе «скамейка» у них имелась. Бельгия выиграла уже после трёх встреч, но на самом деле матч был очень упорным. В каждом поединке у хозяев были шансы. Отметим, что три балла бельгийкам принесли три разные теннисистки — Викмайер, Флипкенс и Мертенс.