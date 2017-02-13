В сборной Белоруссии хотят пригласить Азаренко, но она не выходит на связь
Капитан женской сборной Белоруссии Эдуард Дубров надеется, что Виктория Азаренко поможет команде в Кубке федерации.
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Команда пробилась в полуфинал мировой группы, где встретится со Швейцарией.
— Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь, — цитирует «Прессбол» Азаренко. — Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше — держим в уме.
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