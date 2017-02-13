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https://sport.mail.ru/news/tennis/28752520/
13 февраля 2017, 11:06 | Теннис | Спорт-Экспресс

В сборной Белоруссии хотят пригласить Азаренко, но она не выходит на связь

Капитан женской сборной Белоруссии Эдуард Дубров надеется, что Виктория Азаренко поможет команде в Кубке федерации.

Капитан женской сборной Белоруссии Эдуард Дубров надеется что Виктория <span class=error>Азаренко</span> поможет команде в Кубке федерации. Увеличить
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Команда пробилась в полуфинал мировой группы, где встретится со Швейцарией.

— Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь, — цитирует «Прессбол» Азаренко. — Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше — держим в уме.

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