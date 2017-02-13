С кем может сыграть Казахстан в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

Так, Казахстан за право сыграть во второй Мировой группе может встретиться с Китайским Тайбеем (Россия — 1:4), Румынией (Бельгия — 1:3), Австралией (Украина — 1:3) или Италией (Словакия — 2:3).

Стоит отметить, что женская сборная Казахстана сыграет с одной из этих команд квалификационный турнир. Победители квалификации в следующем году будут выступать во второй Мировой группе, а проигравшие — в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.