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13 февраля 2017, 10:54 | Теннис | Vesti.kz

С кем может сыграть Казахстан в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

Определились соперники сборной Казахстана по теннису по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Казахстан за право сыграть во второй Мировой группе может встретиться с Китайским Тайбеем (Россия — 1:4), Румынией (Бельгия — 1:3), Австралией (Украина — 1:3) или Италией (Словакия — 2:3).

Стоит отметить, что женская сборная Казахстана сыграет с одной из этих команд квалификационный турнир. Победители квалификации в следующем году будут выступать во второй Мировой группе, а проигравшие — в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.

Напомним, что женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанские теннисистки обыграли спортсменок из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.

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