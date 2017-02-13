Хачанов поднялся на 48-е место рейтинга ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, вторую строчку
Все российские теннисисты улучшили свои позиции по сравнению с прошлой неделей. Карен Хачанов вошел в Топ-50, заняв 48-е место. Андрей Кузнецов расположился на 54-й строчке, Даниил Медведев — на 60-й, Константин Кравчук — на 85-й, Михаил Южный — на 87-й.
Рейтинг ATP
13 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4625,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145….
48 (51). Карен Хачанов (Россия) — 904….
54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 835….
60 (63). Даниил Медведев (Россия) — 779….
85 (86). Константин Кравчук (Россия) — 644….
87 (89). Михаил Южный (Россия) — 631.
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