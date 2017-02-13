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https://sport.mail.ru/news/tennis/28752353/
13 февраля 2017, 10:53 | Теннис | Советский спорт

Хачанов поднялся на 48-е место рейтинга ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, вторую строчку по-прежнему занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.

Все российские теннисисты улучшили свои позиции по сравнению с прошлой неделей. Карен Хачанов вошел в Топ-50, заняв 48-е место. Андрей Кузнецов расположился на 54-й строчке, Даниил Медведев — на 60-й, Константин Кравчук — на 85-й, Михаил Южный — на 87-й.

Рейтинг ATP

13 февраля

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4625,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,

9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145….

48 (51). Карен Хачанов (Россия) — 904….

54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 835….

60 (63). Даниил Медведев (Россия) — 779….

85 (86). Константин Кравчук (Россия) — 644….

87 (89). Михаил Южный (Россия) — 631.
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