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https://sport.mail.ru/news/tennis/28752349/
13 февраля 2017, 10:52 | Теннис | Спорт-Экспресс

Сестры Уильямс лидируют в чемпионской гонке WTA

Сестры Серена и Винус Уильямс занимают первые два места в чемпионской гонке WTA.

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сохранили девятую и десятую строчку, а наибольшего прогресса из представительниц России в топ-100 добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на 11 позиций.

Чемпионская гонка WTA.

Положение на 13 февраля.

1 (1*). С. Уильямс (США) — 2030 очков.

2 (2). В. Уильямс (США) — 1331.

3 (3). Конта (Великобритания) — 1010.

4 (4). Кар. Плишкова (Чехия) — 900.

5 (5). Вандевэй (США) — 835.

6 (6). Лучич-Барони (Хорватия) — 823.

7 (7). Мугуруса (Испания) — 615.

8 (17). Свитолина (Украина) — 595.

9 (8). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 531.

10 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) — 495….

15 (15). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 442….

35 (35). МАКАРОВА (Россия) — 243….

40 (40). ВЕСНИНА (Россия) — 232.

41 (41). РОДИНА (Россия) — 231….

44 (46). КАСАТКИНА (Россия) — 220….

50 (48). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 194….

56 (67). БЛИНКОВА (Россия) — 176.

* — положение в предыдущем рейтинге.
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