Сестры Уильямс лидируют в чемпионской гонке WTA
Сестры Серена и Винус Уильямс занимают первые два места в чемпионской гонке WTA.
Россиянки Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сохранили девятую и десятую строчку, а наибольшего прогресса из представительниц России в топ-100 добилась Анна Блинкова, поднявшаяся на 11 позиций.
Чемпионская гонка WTA.
Положение на 13 февраля.
1 (1*). С. Уильямс (США) — 2030 очков.
2 (2). В. Уильямс (США) — 1331.
3 (3). Конта (Великобритания) — 1010.
4 (4). Кар. Плишкова (Чехия) — 900.
5 (5). Вандевэй (США) — 835.
6 (6).
7 (7). Мугуруса (Испания) — 615.
8 (17). Свитолина (Украина) — 595.
9 (8). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 531.
10 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) — 495….
15 (15). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 442….
35 (35). МАКАРОВА (Россия) — 243….
40 (40). ВЕСНИНА (Россия) — 232.
41 (41). РОДИНА (Россия) — 231….
44 (46). КАСАТКИНА (Россия) — 220….
50 (48). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 194….
56 (67). БЛИНКОВА (Россия) — 176.
* — положение в предыдущем рейтинге.
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