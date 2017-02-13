Бельгийский теннисист Гоффен поднялся на 5-е место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на 5-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которой опубликована на официальном сайте ассоциации.
Гоффен на минувшей неделе вышел в финал турнира в Софии, где уступил болгарину Григору Димитрову. Победитель турнира в Монпелье (Франция) немец Александр Зверев занял 10-е место, взлетев на 63 строчки. Доминиканец Виктор Эстрелья, выигравший турнир в Кито, поднялся на 121 строчку и стал 17-м.
Из россиян в топ-100 прогресса добился Даниил Медведев, добравшийся до четвертьфинала турнира в Монпелье. Он поднялся на одну позицию и стал 23-м.
Чемпионская гонка ATP, версия от 13 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245,
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 1220,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810,
5 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 530,
6 (6). Роберто
7 (7).
8 (5). Милош Раонич (Канада) — 450,
9 (8). Миша Зверев (Германия) — 400,
10 (10). Джек Сок (США) — 340….
10 (73). Александр Зверев (Германия) — 340….
23 (24). Даниил Медведев (Россия) — 245….
26 (19). Андрей Рублев (Россия) — 224….
77 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.
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