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https://sport.mail.ru/news/tennis/28752144/
13 февраля 2017, 10:02 | Теннис | Р-Спорт

Бельгийский теннисист Гоффен поднялся на 5-е место в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Бельгиец Давид Гоффен поднялся на 5-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которой опубликована на официальном сайте ассоциации.

Гоффен на минувшей неделе вышел в финал турнира в Софии, где уступил болгарину Григору Димитрову. Победитель турнира в Монпелье (Франция) немец Александр Зверев занял 10-е место, взлетев на 63 строчки. Доминиканец Виктор Эстрелья, выигравший турнир в Кито, поднялся на 121 строчку и стал 17-м.

Из россиян в топ-100 прогресса добился Даниил Медведев, добравшийся до четвертьфинала турнира в Монпелье. Он поднялся на одну позицию и стал 23-м.

Чемпионская гонка ATP, версия от 13 февраля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 1220,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810,

5 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 530,

6 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 520,

7 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 495,

8 (5). Милош Раонич (Канада) — 450,

9 (8). Миша Зверев (Германия) — 400,

10 (10). Джек Сок (США) — 340….

10 (73). Александр Зверев (Германия) — 340….

23 (24). Даниил Медведев (Россия) — 245….

26 (19). Андрей Рублев (Россия) — 224….

77 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.
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