«Кубок Федерации». Маттек-Сэндс и Роджерс установили окончательный счёт в матче между сборными США и Германии
Американский дуэт в составе Бетани
Маттек-Сэндс и Шелби Роджерс установили окончательный счёт в матче между сборными США и Германии в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации», поскольку их соперницы Лаура Зигемунд и Карина Виттхёфт отказались от продолжения борьбы при счёте 4/1 в пользу американок.
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Теннисистки провели на корте 15 минут. За это время представительницы США отметились одним эйсом и одним брейком, а немки допустили одну двойную ошибку.
Таким образом, общий счёт матча стал 4:0 в пользу американской команды.
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