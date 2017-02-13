Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28751918/
13 февраля 2017, 9:48 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Маттек-Сэндс и Роджерс установили окончательный счёт в матче между сборными США и Германии

Американский дуэт в составе Бетани Маттек-Сэндс и Шелби Роджерс установили окончательный счёт в матче между сборными США и Германии в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации», поскольку их соперницы Лаура Зигемунд и Карина Виттхёфт отказались от продолжения борьбы при счёте 4/1 в пользу американок.

Американский дуэт в составе <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> и <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> установили окончательный счёт в матче между сборными США и Германии в командном чемпионате мира по теннису Кубок Федерации поскольку их соперницы <span class=error>Лаура</span> Зигемунд и Карина Виттхёфт отказались от продолжения борьбы при счёте 4/1 в пользу американок. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 15 минут. За это время представительницы США отметились одним эйсом и одним брейком, а немки допустили одну двойную ошибку.

Таким образом, общий счёт матча стал 4:0 в пользу американской команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева должна была играть в первый день матча Кубка Федерации с командой Тайваня вместо Анны Блинковой, но не смогла из-за плохого самочувствия, поэтому замена на второй день была плановой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Цзе Чжан стал победителем "Челленджера" в Сан-Франциско

Эдуард Дубров: Мы хотим видеть Азаренко в команде

Давид Гоффин: На протяжении всей недели демонстрировал отличную игру