Российский теннисист Карен Хачанов вошел в топ-50 рейтинга ATP

В рейтинге Хачанов поднялся на три строчки — с 51-й на 48-ю позицию. Также на три позиции поднялся еще один россиянин Даниил Медведев, который на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье (Франция), в новой версии рейтинга он стал 60-м. В первой десятке одно изменение — швейцарец Роджер Федерер поменялся местами с французом Гаэлем Монфисом.

Рейтинг ATP, версия от 13 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4625,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,

9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145….

48 (51). Карен Хачанов (Россия) — 904….

54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 835….

60 (63). Даниил Медведев (Россия) — 779….

85 (86). Константин Кравчук (Россия) — 644….

87 (89). Михаил Южный (Россия) — 631.