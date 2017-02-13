Российский теннисист Карен Хачанов вошел в топ-50 рейтинга ATP
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов вошел в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В рейтинге Хачанов поднялся на три строчки — с 51-й на 48-ю позицию. Также на три позиции поднялся еще один россиянин Даниил Медведев, который на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье (Франция), в новой версии рейтинга он стал 60-м. В первой десятке одно изменение — швейцарец Роджер Федерер поменялся местами с французом Гаэлем Монфисом.
Рейтинг ATP, версия от 13 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4625,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145….
48 (51). Карен Хачанов (Россия) — 904….
54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 835….
60 (63). Даниил Медведев (Россия) — 779….
85 (86). Константин Кравчук (Россия) — 644….
87 (89). Михаил Южный (Россия) — 631.
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