Российская теннисистка Блинкова поднялась на 11 позиций в гонке WTA
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Россиянка Анна Блинкова поднялась на 11 позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Блинкова поднялась с 67-й на 56-ю строчку. В топ-10 Гонки изменений не произошло.
Чемпионская гонка, версия от 13 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,
2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,
5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,
6 (6). Мирьяна
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 595,
9 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 495,
15 (15). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 243….
40 (40). Елена Веснина (Россия) — 232….
41 (41). Евгения Родина (Россия) — 231….
44 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 220….
50 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 194….
56 (67). Анна Блинкова (Россия) — 176.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter