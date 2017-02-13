Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28751323/
13 февраля 2017, 8:51 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Блинкова поднялась на 11 позиций в гонке WTA

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Россиянка Анна Блинкова поднялась на 11 позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Блинкова поднялась с 67-й на 56-ю строчку. В топ-10 Гонки изменений не произошло.

Чемпионская гонка, версия от 13 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,

2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,

5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,

6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 595,

9 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 495,

15 (15). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 243….

40 (40). Елена Веснина (Россия) — 232….

41 (41). Евгения Родина (Россия) — 231….

44 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 220….

50 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 194….

56 (67). Анна Блинкова (Россия) — 176.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами