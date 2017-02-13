Россиянка Макарова поднялась на две позиции в рейтинге WTA
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 39-го на 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Светлана Кузнецова (8-е место в рейтинге) и Анастасия Павлюченкова (23) сохранили свои позиции. Евгения Родина (83) и Ирина Хромачева (93) поднялись на четыре строчки каждая, Наталья Вихлянцева (87) — на две.
Елена Веснина (16) потеряла одну позицию, Дарья Касаткина (32) — четыре.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 13 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7115.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705….
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2402….
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1941….
32 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1450….
37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….
83 (87). Евгения Родина (Россия) — 756….
87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….
93 (97). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter