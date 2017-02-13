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https://sport.mail.ru/news/tennis/28751012/
13 февраля 2017, 8:05 | Теннис | ТАСС

Россиянка Макарова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 39-го на 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.

Светлана Кузнецова 8-е место в рейтинге. Увеличить
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Светлана Кузнецова (8-е место в рейтинге) и Анастасия Павлюченкова (23) сохранили свои позиции. Евгения Родина (83) и Ирина Хромачева (93) поднялись на четыре строчки каждая, Наталья Вихлянцева (87) — на две.

Елена Веснина (16) потеряла одну позицию, Дарья Касаткина (32) — четыре.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 13 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7115.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897.

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705….

16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2402….

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1941….

32 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1450….

37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….

83 (87). Евгения Родина (Россия) — 756….

87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….

93 (97). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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