Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28748359/
12 февраля 2017, 19:59 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистки сборной Чехии вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Теннисистки сборной Чехии обыграли команду Испании в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации.

В воскресенье в Остраве Каролина Плишкова (Чехия) была сильнее Гарбинье Мугурусы (Испания) — 6:2, 6:2, а Барбора Стрыцова (Чехия) обыграла Лару Арруабаррену-Весино (Испания) — 6:4, 6:4.

Счет в матче стал 3−1 в пользу команды Чехии. В полуфинале чешки сыграют против победителя матча между командами Германии и США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Российские теннисистки обыграли команду Тайваня в Кубке Федерации

Российские теннисистки обыграли команду Тайваня в Кубке Федерации

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Тайваня Я Суань Ли и принесла сборной России победное третье очко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами