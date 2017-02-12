Теннисистки сборной Чехии вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Теннисистки сборной Чехии обыграли команду Испании в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации.
В воскресенье в Остраве Каролина Плишкова (Чехия) была сильнее Гарбинье Мугурусы (Испания) — 6:2, 6:2, а Барбора Стрыцова (Чехия) обыграла Лару
Счет в матче стал 3−1 в пользу команды Чехии. В полуфинале чешки сыграют против победителя матча между командами Германии и США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter