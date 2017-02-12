Российские теннисистки обыграли команду Тайваня в Кубке Федерации
Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Тайваня Я Суань Ли и принесла сборной России победное третье очко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Встреча продолжительностью 58 минут состоялась в Москве в воскресенье, 12 февраля, и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.
После успеха Вихлянцевой счет в противостоянии стал 3−1 в пользу сборной России, которой предстоит матч
11 февраля капитан женской сборной России Анастасия Мыскина усмотрела судейский заговор в ошибках арбитров во встречах Кубка Федерации. Она отметила, что сталкивается с подобным не первый раз.
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