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https://sport.mail.ru/news/tennis/28748191/
12 февраля 2017, 19:56 | Теннис | Lenta.Ru

Российские теннисистки обыграли команду Тайваня в Кубке Федерации

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Тайваня Я Суань Ли и принесла сборной России победное третье очко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу Тайваня Я Суань Ли и принесла сборной России победное третье очко в матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису. Встреча продолжительностью 58 минут состоялась в Москве 12 февраля и завершилась со счетом 6:1 6:2 в пользу Вихлянцевой. Увеличить
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Встреча продолжительностью 58 минут состоялась в Москве в воскресенье, 12 февраля, и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

После успеха Вихлянцевой счет в противостоянии стал 3−1 в пользу сборной России, которой предстоит матч плей-офф Мировой группы в апреле 2017 года. Соперник российских теннисисток определится по итогам жеребьевки 14 февраля.

11 февраля капитан женской сборной России Анастасия Мыскина усмотрела судейский заговор в ошибках арбитров во встречах Кубка Федерации. Она отметила, что сталкивается с подобным не первый раз.
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