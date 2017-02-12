Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева должна была играть в первый день матча Кубка Федерации с командой Тайваня вместо Анны Блинковой, но не смогла
из-за плохого самочувствия, поэтому замена на второй день была плановой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В воскресенье в одиночном разряде сыграют Вихлянцева и Я Суань Ли, после чего в парном разряде Анна Калинская/ Вихлянцева встретятся с Чинь Вэй Чань/Я Суань Ли. Изначально против Я Суань Ли должна была играть Блинкова, но перед встречей произошла замена на Вихлянцеву.
«В первый день Вихлянцева не очень хорошо себя чувствовала, а мы планировали поставить ее в первый день. Реально по ощущениям на тренировке у нее было достаточно много брака, не отошла она еще от турнира в Санкт- Петербурге, поэтому сделали плановую замену. В паре, если не будет иметь значения, то будет чисто тренировочная игра и можно будет ставить любую. Ее проведение зависит от капитанов, но я считаю, что надо играть, молодежи надо тренироваться», — сказал Тарпищев.
«Козырь Вихлянцевой в том, что она играет быстрее всех, кто здесь участвует, то есть мяч у нее летит быстро и соперницы не успевают. Если не произойдет
Матч второй Мировой группы розыгрыша Кубка Федерации между сборными России и Тайваня проходит в Москве. В воскресенье в третьей встрече Екатерина Макарова обыграла Кай Чэнь Чан со счетом 6:4, 7:5. Днем ранее Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1, а 18-летняя Блинкова проиграла Кай Чэнь Чан — 3:6, 5:7. Победитель матча между сборными России и Тайваня сыграет в
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