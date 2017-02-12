Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

В воскресенье в одиночном разряде сыграют Вихлянцева и Я Суань Ли, после чего в парном разряде Анна Калинская/ Вихлянцева встретятся с Чинь Вэй Чань/Я Суань Ли. Изначально против Я Суань Ли должна была играть Блинкова, но перед встречей произошла замена на Вихлянцеву.

«В первый день Вихлянцева не очень хорошо себя чувствовала, а мы планировали поставить ее в первый день. Реально по ощущениям на тренировке у нее было достаточно много брака, не отошла она еще от турнира в Санкт- Петербурге, поэтому сделали плановую замену. В паре, если не будет иметь значения, то будет чисто тренировочная игра и можно будет ставить любую. Ее проведение зависит от капитанов, но я считаю, что надо играть, молодежи надо тренироваться», — сказал Тарпищев.

«Козырь Вихлянцевой в том, что она играет быстрее всех, кто здесь участвует, то есть мяч у нее летит быстро и соперницы не успевают. Если не произойдет что-то экстраординарное, она должна сегодня победить. Игра Блинковой больше подходит тайваньским игрокам, потому что они помоторнее и более цепкие, из-за чего Анна не смогла создать вариативность. Вихлянцева, наоборот, очень быстрая», — отметил глава ФТР.