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https://sport.mail.ru/news/tennis/28747621/
12 февраля 2017, 18:00 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Барти и Дельаква взяли верх над Савчук и Киченок

Австралийский дуэт теннисисток в составе Эшли Барти и Кейси Дельаква установил окончательный счёт в поединке первого круга II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Украины, обыграв в парной встрече Надежду Киченок и Ольгу Савчук, — 6/2, 2/6, 10:8.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Эшли и Кейси записали в свой актив три брейка и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. Савчук и Киченок трижды брали подачу соперниц и допустили две двойные ошибки.

Таким образом, окончательный счёт в матче сборных Украины и Австралии стал 3:1.
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