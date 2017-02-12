«Кубок Федерации». Барти и Дельаква взяли верх над Савчук и Киченок
Австралийский дуэт теннисисток в составе Эшли Барти и Кейси Дельаква установил окончательный счёт в поединке первого круга II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Украины, обыграв в парной встрече Надежду Киченок и Ольгу Савчук, — 6/2, 2/6, 10:8.
Встреча продлилась 1 час 6 минут. Эшли и Кейси записали в свой актив три брейка и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. Савчук и Киченок трижды брали подачу соперниц и допустили две двойные ошибки.
Таким образом, окончательный счёт в матче сборных Украины и Австралии стал 3:1.
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