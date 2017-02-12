«Кубок Федерации». Барти и Дельаква взяли верх над Савчук и Киченок

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Эшли и Кейси записали в свой актив три брейка и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. Савчук и Киченок трижды брали подачу соперниц и допустили две двойные ошибки.

Таким образом, окончательный счёт в матче сборных Украины и Австралии стал 3:1.