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12 февраля 2017, 17:54 | Теннис | «Прессбол»

Эдуард Дубров: Хотим видеть Азаренко в команде, но пока не выходила с нами на связь

Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров дал оценку матчу Кубка Федерации, принесшему спортсменкам выход в полуфинал мировой группы.

Главный тренер женской сборной <span class=error>Беларуси</span> Эдуард Дубров дал оценку матчу Кубка Федерации принесшему спортсменкам выход в полуфинал мировой группы. Увеличить
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Понятно, что Виктория Азаренко только возвращается в игру, но, может, рассчитываете на нее уже в апреле?

Сегодня объявили по арене: Домрачева пришла второй в гонке преследования на чемпионате мира. Хотя до этого она провела сложный спринт, где допустили три промаха и финишировала в конце третьего десятка. Тем не менее она обошла почти всех! Резервы у нее просто неограниченны.

Примерно то же можно сказать про Азаренко. Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь. Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше — держим в уме.

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Белоруски обыграли теннисисток Нидерландов со счетом 4:1 в четвертьфинале Кубка Федерации

Белоруски обыграли теннисисток Нидерландов со счетом 4:1 в четвертьфинале Кубка Федерации

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси обыграли в Минске команду Нидерландов в четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации с общим счетом 4:1 и впервые пробились в полуфинал этого престижного турнира, передает корреспондент БЕЛТА.
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