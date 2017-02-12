Эдуард Дубров: Хотим видеть Азаренко в команде, но пока не выходила с нами на связь
Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров дал оценку матчу Кубка Федерации, принесшему спортсменкам выход в полуфинал мировой группы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Понятно, что Виктория Азаренко только возвращается в игру, но, может, рассчитываете на нее уже в апреле?
Сегодня объявили по арене: Домрачева пришла второй в гонке преследования на чемпионате мира. Хотя до этого она провела сложный спринт, где допустили три промаха и финишировала в конце третьего десятка. Тем не менее она обошла почти всех! Резервы у нее просто неограниченны.
Примерно то же можно сказать про Азаренко. Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь. Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше — держим в уме.
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