Эдуард Дубров: Хотим видеть Азаренко в команде, но пока не выходила с нами на связь

Понятно, что Виктория Азаренко только возвращается в игру, но, может, рассчитываете на нее уже в апреле?

Сегодня объявили по арене: Домрачева пришла второй в гонке преследования на чемпионате мира. Хотя до этого она провела сложный спринт, где допустили три промаха и финишировала в конце третьего десятка. Тем не менее она обошла почти всех! Резервы у нее просто неограниченны.



Примерно то же можно сказать про Азаренко. Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь. Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше — держим в уме.