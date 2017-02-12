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https://sport.mail.ru/news/tennis/28747531/
12 февраля 2017, 17:44 | Теннис | GoTennis.ru

София. Кузнецов и Елгин потерпели поражение в финале парных соревнований

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Кузнецова и Михаила Елгина не смог завоевать титул на парном турнире в Софии, проиграв сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу, — 4/6, 4/6.

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея <span class=error>Кузнецова</span> и Михаила <span class=error>Елгина</span> не смог завоевать титул на парном турнире в Софии проиграв сербам Виктору <span class=error>Троицки</span> и <span class=error>Ненаду</span> Зимоньичу — 4/6 4/6. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час. Кузнецов и Елгин один раз взяли подачу оппонентов, совершили один эйс и три двойные ошибки. Виктор и Ненад реализовали три брейк-пойнта и семь раз подавали навылет.

Титул, завоёванный на соревнованиях Garanti Koza Sofia Open, стал для Троицки вторым за карьеру в парном разряде, а для Зимоньича — 54-м, принеся €26,110 призовых и 250 рейтинговых очков.
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