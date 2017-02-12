София. Кузнецов и Елгин потерпели поражение в финале парных соревнований

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Встреча продлилась 1 час. Кузнецов и Елгин один раз взяли подачу оппонентов, совершили один эйс и три двойные ошибки. Виктор и Ненад реализовали три брейк-пойнта и семь раз подавали навылет.

Титул, завоёванный на соревнованиях Garanti Koza Sofia Open, стал для Троицки вторым за карьеру в парном разряде, а для Зимоньича — 54-м, принеся €26,110 призовых и 250 рейтинговых очков.