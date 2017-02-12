Россиянин Донской вышел в основную сетку теннисного турнира в Роттердаме
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Россиянин Евгений Донской вышел в основную сетку теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
Донской в воскресенье в финальном матче квалификации обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч продолжался 2 часа 45 минут.
Матчи основной сетки турнира стартуют 13 февраля.
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