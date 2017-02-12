Сара Эррани взяла лишь два гейма у Даниэлы Хантуховой в матче «Кубка Федерации»
49-я ракетка мира, итальянка Сара Эррани, уступила словачке Даниэле Хантуховой, занимающей 248-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 в матче первого круга Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время 29-летняя Эррани не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один
Таким образом, общий счё в матче между Италией и Словакией стал 1:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter