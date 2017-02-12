Сара Эррани взяла лишь два гейма у Даниэлы Хантуховой в матче «Кубка Федерации»

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Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время 29-летняя Эррани не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 33-летняя Хантухова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 6:5 в пользу словачки.

Таким образом, общий счё в матче между Италией и Словакией стал 1:2.