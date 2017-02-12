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12 февраля 2017, 17:26 | Теннис | GoTennis.ru

Сара Эррани взяла лишь два гейма у Даниэлы Хантуховой в матче «Кубка Федерации»

49-я ракетка мира, итальянка Сара Эррани, уступила словачке Даниэле Хантуховой, занимающей 248-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 в матче первого круга Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации».

49-я ракетка мира итальянка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Эррани</span> уступила словачке <span class=error>Даниэле</span> Хантуховой занимающей 248-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 0/6 в матче первого круга Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время 29-летняя Эррани не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 33-летняя Хантухова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 6:5 в пользу словачки.

Таким образом, общий счё в матче между Италией и Словакией стал 1:2.
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