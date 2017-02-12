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https://sport.mail.ru/news/tennis/28747439/
12 февраля 2017, 17:25 | Теннис | GoTennis.ru

Элизе Мертенс принесла победу сборной Бельгии над командой Румынии в «Кубке Федерации»

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс принесла сборной своей страны решающее третье очко в матче первого раунда II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», обыграв в трёх сетах Ирину-Камелию Бегу, — 3/6, 7/5, 7/5.

Бельгийская теннисистка <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> принесла сборной своей страны решающее третье очко в матче первого раунда II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации обыграв в трёх сетах <nobr>Ирину-Камелию</nobr> Бегу — 3/6 7/5 7/5. Увеличить
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За 2 часа 52 минуты, проведённые на корте, 83-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, столько же раз ошибившись при подаче. 26-летняя Бегу, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, пять раз брала подачу соперницы, сделала три эйса и десять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Таким образом, счёт во встрече сборных Румынии и Бельгии стал 0:3. Бельгийки прошли в плей-офф Мировой группы соревнований.
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