Элизе Мертенс принесла победу сборной Бельгии над командой Румынии в «Кубке Федерации»

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За 2 часа 52 минуты, проведённые на корте, 83-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, столько же раз ошибившись при подаче. 26-летняя Бегу, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, пять раз брала подачу соперницы, сделала три эйса и десять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.