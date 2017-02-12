Элизе Мертенс принесла победу сборной Бельгии над командой Румынии в «Кубке Федерации»
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс принесла сборной своей страны решающее третье очко в матче первого раунда II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», обыграв в трёх сетах
Ирину-Камелию Бегу, — 3/6, 7/5, 7/5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 52 минуты, проведённые на корте, 83-я ракетка мира, 21-летняя Элизе, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, столько же раз ошибившись при подаче. 26-летняя Бегу, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, пять раз брала подачу соперницы, сделала три эйса и десять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Таким образом, счёт во встрече сборных Румынии и Бельгии стал 0:3. Бельгийки прошли в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter