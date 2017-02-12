Макарова заявила, что готова сыграть еще в парном матче на Кубке Федерации
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Россиянка Екатерина Макарова после игры одиночного разряда против тайваньской теннисистки Кай Чэнь Чан готова сыграть в воскресенье еще и в парной встрече матча Кубка Федерации. Об этом Макарова заявила на
пресс-конференции.
Матч второй Мировой группы розыгрыша Кубка Федерации между сборными России и Тайваня проходит в Москве. В воскресенье в третьей встрече Макарова обыграла Кай Чэнь Чан со счетом 6:4, 7:5. Днем ранее Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1, а 18-летняя Анна Блинкова проиграла Кай Чэнь Чан — 3:6, 5:7.
«За страну я готова всегда сыграть еще. Это показывает практика, когда я играю за флаг, у меня другие результаты. Посмотрим, просто буду болеть сейчас за Наташу», — сказала Макарова.
«Очень хотелось победить и не важно, каким образом. Рада, что смогла справиться, судьи вначале снова были против нас, но я не обращала на это внимания. Временами играла агрессивно,
«Давление было на нас обеих, потому что мы обе первые номера, хотели принеси очко команде, поэтому волновались. Настя (капитан команды Мыскина. — Прим. ТАСС) сказала, что можно победить с любого счета, поэтому боремся за каждый мяч. Во втором сете судьи были намного более внимательны, все ауты они видели, но вначале не знаю
В воскресенье пройдет еще одна встреча в одиночном разряде Наталья Вихлянцева — Я Суань Ли, после чего в парном разряде Анна Калинская/Наталья Вихлянцева встретятся с Чинь Вэй Чань/Я Суань Ли. Победитель матча между сборными России и Тайваня сыграет в
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