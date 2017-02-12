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https://sport.mail.ru/news/tennis/28747300/
12 февраля 2017, 17:13 | Теннис | ТАСС

Макарова заявила, что готова сыграть еще в парном матче на Кубке Федерации

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Россиянка Екатерина Макарова после игры одиночного разряда против тайваньской теннисистки Кай Чэнь Чан готова сыграть в воскресенье еще и в парной встрече матча Кубка Федерации. Об этом Макарова заявила на пресс-конференции.

Матч второй Мировой группы розыгрыша Кубка Федерации между сборными России и Тайваня проходит в Москве. В воскресенье в третьей встрече Макарова обыграла Кай Чэнь Чан со счетом 6:4, 7:5. Днем ранее Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1, а 18-летняя Анна Блинкова проиграла Кай Чэнь Чан — 3:6, 5:7.

«За страну я готова всегда сыграть еще. Это показывает практика, когда я играю за флаг, у меня другие результаты. Посмотрим, просто буду болеть сейчас за Наташу», — сказала Макарова.

«Очень хотелось победить и не важно, каким образом. Рада, что смогла справиться, судьи вначале снова были против нас, но я не обращала на это внимания. Временами играла агрессивно, из-за этого устала, после чего успокоилась и спокойно довела игру до победы», — добавила Макарова.

«Давление было на нас обеих, потому что мы обе первые номера, хотели принеси очко команде, поэтому волновались. Настя (капитан команды Мыскина. — Прим. ТАСС) сказала, что можно победить с любого счета, поэтому боремся за каждый мяч. Во втором сете судьи были намного более внимательны, все ауты они видели, но вначале не знаю из-за чего так получилось, просто обидно, когда ты играешь дома и происходят такие ошибки», — отметила россиянка.

В воскресенье пройдет еще одна встреча в одиночном разряде Наталья Вихлянцева — Я Суань Ли, после чего в парном разряде Анна Калинская/Наталья Вихлянцева встретятся с Чинь Вэй Чань/Я Суань Ли. Победитель матча между сборными России и Тайваня сыграет в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с одной из проигравших команд четвертьфиналов первой Мировой группы.
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Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева должна была играть в первый день матча Кубка Федерации с командой Тайваня вместо Анны Блинковой, но не смогла из-за плохого самочувствия, поэтому замена на второй день была плановой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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