Белоруски обыграли теннисисток Нидерландов со счетом 4:1 в четвертьфинале Кубка Федерации

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В парной встрече, перед которой белоруски уже обеспечили себе общую победу в матче, Ольга Говорцова и Вера Лапко переиграли голландский дуэт Аранта Рус / Синди Бургер в двух сетах — 6:4, 6:2.

Сегодня белорусские теннисистки одержали две победы в одиночных поединках: Александра Саснович, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, взяла верх над 24-й ракеткой планеты Кики Бертенс — 6:3, 6:4. Арина Соболенко (142-й номер мирового рейтинга) переиграла Михаэллу Крайчек (253) — 7:6 (7:5), 6:4.

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с НидерландамиВ следующей встрече на корте «Чижовка-Арены» сыграют Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Победа в этой игре принесет сборной Беларуси общую викторию в матче и выход в полуфинал. Арина Соболенко обеспечила теннисисткам Беларуси выход в полуфинал Кубка ФедерацииЭтот поединок, как и все предыдущие, проходил в очень напряженной борьбе. В первом сете соперницы шли нога в ногу, добравшись до тай-брейка, в котором Арина Соболенко сумела вырвать победу — 7:5.

В первый день соревнований 11 февраля на корте «Чижовка-Арены» Александра Саснович победила Михаэллу Крайчек — 4:6,6:3, 6:2, Арина Соболенко уступила Кики Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6.

Александра Саснович обыграла Михаэллу Крайчек в первом матче Кубка Федерации’На старте у меня не очень получилось. Подвело волнение, рано поверила, что могу выиграть партию. Затем справилась с эмоциями и смогла изменить ход встречи. Теперь необходимо готовиться к завтрашней встрече с Кики Бертенс », — сказала после матча Александра Саснович. Арина Соболенко уступила Кики Бертенс во втором матче Кубка Федерации на «Чижовка-Арене’Молодая белорусская теннисистка заявлена на поединок под вторым номером в команде (первый — Александра Саснович), но она смогла уверенно начать встречу с Кики Бертенс, которая занимает в мировом рейтинге 24-е место.