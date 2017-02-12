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12 февраля 2017, 17:00 | Теннис | «Прессбол»

«Я пришел не чтобы вас учить, а чтобы вы не переживали», — как Александр Лукашенко вдохновлял белорусских теннисисток

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с белорусскими теннисистками перед матчем Кубка Федерации, принесшим спортсменкам выход в полуфинал мировой группы. Фрагмент напутствия приводит официальный сайт главы государства.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> пообщался с белорусскими теннисистками перед матчем Кубка Федерации принесшим спортсменкам выход в полуфинал мировой группы. Фрагмент напутствия приводит официальный сайт главы государства. Увеличить
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«Я, конечно, не пришел вас учить. Просто я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, что вышли на площадку и все забыли. Это невозможно для спортсменов. Вы же вчера играли, волнения уже быть не должно. Да, зрителей много, но имейте в виду: надо сыграть так, как от тебя не ждут — это не только в спорте. Все преодолимо, поверьте моему опыту. Они не настолько сильны, чтобы у вас дома выиграть. Успехов! Боритесь! Выходите как хозяева на корт», — сказал Лукашенко.

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