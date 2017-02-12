«Я, конечно, не пришел вас учить. Просто я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, что вышли на площадку и все забыли. Это невозможно для спортсменов. Вы же вчера играли, волнения уже быть не должно. Да, зрителей много, но имейте в виду: надо сыграть так, как от тебя не ждут — это не только в спорте. Все преодолимо, поверьте моему опыту. Они не настолько сильны, чтобы у вас дома выиграть. Успехов! Боритесь! Выходите как хозяева на корт», — сказал Лукашенко.