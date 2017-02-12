Макарова вывела Россию вперёд в матче с Тайванем в Кубке Федерации
Екатерина Макарова в третьем поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации переиграла Чан Кайчэнь со счётом 6:4, 7:5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Во второй партии Екатерина уступала со счётом 2:5, но затем выиграла пять геймов кряду и добилась победы.
Таким образом, россиянки вышли вперёд со счётом 2−1. В следующей встрече сыграют Анна Блинкова и Ли Ясюань.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter