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12 февраля 2017, 16:46 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова вывела Россию вперёд в матче с Тайванем в Кубке Федерации

Екатерина Макарова в третьем поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации переиграла Чан Кайчэнь со счётом 6:4, 7:5.

Екатерина <span class=error>Макарова</span> в третьем поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации переиграла Чан <span class=error>Кайчэнь</span> со счётом 6:4 7:5. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Во второй партии Екатерина уступала со счётом 2:5, но затем выиграла пять геймов кряду и добилась победы.

Таким образом, россиянки вышли вперёд со счётом 2−1. В следующей встрече сыграют Анна Блинкова и Ли Ясюань.
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