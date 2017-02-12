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12 февраля 2017, 16:28 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира ATP в Буэнос-Айресе

Стали известны результаты жеребьёвки турнира ATP Argentina Open, который пройдёт в Буэнос-Айресе с 13 по 19 февраля.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира ATP Argentina <span class=error>Open</span> который пройдёт в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> с 13 по 19 февраля. Увеличить
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Лидером посева стал японец Кеи Нишикори, который во втором раунде соревнований сразится с одним из аргентинцев — Диего Шварцманом или Факундо Баньисом.

Уругваец Пабло Куэвас, посеянный под вторым номером, поборется с победителем матча между украинцем Александром Долгополовым и сербом Янко Типсаревичем.

Третья ракетка турнира, испанец Давид Феррер, сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с одним из победителей квалификации.

Испанец Пабло Карреньо-Буста, получивший четвёртый номер посева, встретится с одним из «квалифайеров».

В основной сетке турнира в Буэнос-Айресе не заявлено ни одного россиянина.
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