Состоялась жеребьёвка турнира ATP в Буэнос-Айресе

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Лидером посева стал японец Кеи Нишикори, который во втором раунде соревнований сразится с одним из аргентинцев — Диего Шварцманом или Факундо Баньисом.

Уругваец Пабло Куэвас, посеянный под вторым номером, поборется с победителем матча между украинцем Александром Долгополовым и сербом Янко Типсаревичем.

Третья ракетка турнира, испанец Давид Феррер, сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с одним из победителей квалификации.

Испанец Пабло Карреньо-Буста, получивший четвёртый номер посева, встретится с одним из «квалифайеров».