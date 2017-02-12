Состоялась жеребьёвка турнира ATP в Буэнос-Айресе
Стали известны результаты жеребьёвки турнира ATP Argentina Open, который пройдёт в
Буэнос-Айресе с 13 по 19 февраля.
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Видимо, что-то случилось...
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Лидером посева стал японец Кеи Нишикори, который во втором раунде соревнований сразится с одним из аргентинцев — Диего Шварцманом или Факундо Баньисом.
Уругваец Пабло Куэвас, посеянный под вторым номером, поборется с победителем матча между украинцем Александром Долгополовым и сербом Янко Типсаревичем.
Третья ракетка турнира, испанец Давид Феррер, сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с одним из победителей квалификации.
Испанец Пабло
В основной сетке турнира в
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