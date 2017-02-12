Роттердам, Мемфис, Буэнос-Айрес и Доха. Превью турниров

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Турнир ABN AMRO World Tennis Tournament (Роттердам, Нидерланды) — первые соревнования категории АТР-500 в сезоне. У данного турнира, с 1972 года проходящего в одном из крупнейших портовых городов Европы, сравнительно долгая и интересная история.

Достаточно сказать, что чемпионами Роттердама в разные годы становились такие легендарные теннисисты, как Артур Эш, Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Борис Беккер, Евгений Кафельников и Роджер Федерер. В минувшем сезоне титул завоевал словак Мартин Клижан, однако защитить титул ему будет очень нелегко. Уже в первом круге Мартин сразится с непростым соперником — испанцем Фернандо Вердаско.

Лидером посева в Роттердаме стал Марин Чилич. В стартовом поединке он сыграет с французом Бенуа Пэром, а затем может помериться силами с победителем игры россиянина Карена Хачанова и своего соотечественника Борны Чорича. Наиболее вероятным оппонентом Чилича в четвертьфинале представляется француз Жо-Вилфрид Цонга.

Также в верхней половине сетки выступит Томаш Бердых. Первым соперником чеха будет «квалифайер», затем он сразится либо с Ришаром Гаске, либо с Виктром Троицки. В случае победы на этой стадии, Бердых, вероятнее всего, померится силами как раз с Клижаном или Вердаско.

В нижней части турнирной таблицы болельщиков уже в первом круге ждёт интереснейшее противостояние австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева. Его победителю предстоит скрестить ракетки с кем-то из пары французов Жиль Симон — Николя Маю, а в ¼ — с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Не менее напряжённой обещает быть и стартовая встреча Григора Димитрова, который продолжает показывать отличные результаты на старте сезона, и Миши Зверева. Скорее всего, её победитель без проблем пройдёт в четвертьфинал, где, с большой долей вероятности, сыграет с бельгийцем Давидом Гоффином, которому постарается помешать россиянин Андрей Кузнецов.

Турнир АТР Memphis Open (Мемфис, США) задумывался как одна из альтернатив US Open, проводящихся в зале. Более того — это один из самых «древних» турниров планеты, проходящий, с небольшими перерывами, с 1898 года. В настоящее время матчи соревнований проводятся на хардовых кортах спорткомплекса Racquet Club of Memphis, центральный стадион которого вмещает пять тысяч зрителей.

Рекордсменом по количеству титулов на турнире является великий американец Джимми Коннорс, который побеждал здесь семь раз. Действующим же чемпионом соревнований является японский теннисист Кеи Нишикори, который, впрочем, в этот раз защищать титул не будет.

В отсутствие японца, главным фаворитом турнира будет Иво Карлович. Его стартовый оппонент определится в поединке Джордана Томпсона и одной из сенсаций этой недели, Николоза Басилашвили. В ¼ финала Карлович может сразиться, к примеру, с молодым американским талантом Тэйлором Фритцем.

Хорошие шансы на выход в восьмёрку лучших от этой части сетки есть также у австралийца Бернарда Томича и хозяина кортов Стива Джонсона. Впрочем, их очная встреча в четвертьфинале произойдёт только в том случае, если им удастся справиться с сопротивлением игроков, прошедших сито квалификации.

В нижней части турнирной таблицы всё внимание будет приковано к американским теннисистам. Джон Иснер стартовый поединок проведёт против сильнейшего в противостоянии Гильермо Гарсии-Лопеса и Ёсихито Нисиоки, Сэм Куэрри сразится либо с Райаном Харрисоном либо с Константином Кравчуком.

Оппонентом Куэрри на стадии ¼ финала может стать, например, бельгиец Стив Дарсис, тогда как Иснер, весьма вероятно, выступит против француза Адриана Маннарино.

Завершает программу предстоящей недели в АТР турнир Argentina Open (Буэнос-Айрес, Аргентина). Это один из старейших турниров Южной Америки, который впервые прошёл в 1966 году, когда чемпионом стал американец Клифф Ричи. Больше всего титулов — целых восемь, на соревнованиях завоевал великий аргентинец Гильермо Вилас.

Под первым номером здесь посеян Кеи Нишикори, который предпочёл столицу Аргентины Мемфису. Стартовый соперник японца определится в матче хозяев кортов Диего Шварцмана и Факундо Баньиса. Затем Кеи, скорее всего, померится силами с португальцем Жоао Соусой. В этой же половине сетки стартует и Давид Феррер. Испанец, по всей видимости, также сразится с представителем Аргентины — Карлосом Берлоком, а в ¼ финала может встретиться с итальянцем Фабио Фоньини.

Вторая ракетка соревнований Пабло Куэвас в первом поединке сыграет с победителем противостояния Александра Долгополова и Янко Типсаревича, а в четвертьфинале может сразиться, например, с финалистом турнира в Кито Паоло Лоренци. Ещё одну путёвку в полуфинал, по всей видимости, будут оспаривать два испанца — Альберт Рамос и Пабло Карреньо-Буста.

Турнир WTA Qatar Total Open (Доха, Катар) проводится сравнительно недавно — впервые он состоялся в 2001 году, когда чемпионкой стала легендарная швейцарка Мартина Хингис.

Рекорд по количеству титулов в Дохе с двумя победами удерживают сразу три спортсменки: россиянки Анастасия Мыскина и Мария Шарапова, а также Виктория Азаренко из Беларуси. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Карла Суарес Наварро, которая из-за травмы предстоящий турнир пропустит.

Первый номер при посеве в Дохе получила Анжелик Кербер. Оппонентка немки по стартовому поединку определится во встрече румынки Ирины-Камелии Бегу и россиянки Дарьи Касаткиной. В четвертьфинале Анжелик может сыграть, к примеру, со швейцаркой Тимеа Бачински, которой постарается навязать борьбу Юлия Путинцева из Казахстана.

Также стартующая в этой части сетки Агнешка Радваньска в первом матче будет противостоять победительнице игры датчанки Каролин Возняцки и Кики Бертенс из Нидерландов. Что касается соперницы польки в ¼ финала, то ей может стать как россиянка Елена Веснина, так и итальянка Роберта Винчи.

Посеянная второй Каролина Плишкова, по всей видимости, начнёт свой турнирный путь поединком с француженкой Каролин Гарсия, после чего может сыграть с испанкой Гарбин Мугурусой.

Интересно будет понаблюдать также за выступлением Доминики Цибулковой. Стартовой оппоненткой словачки вполне может стать россиянка Анастасия Павлюченкова, а победительница этого противостояния, может сразиться, например, с чешкой Барборой Стрыковой или австралийкой Самантой Стосур.