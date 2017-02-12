Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28746908/
12 февраля 2017, 16:09 | Теннис | «Прессбол»

Арина Соболенко: Президент еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч

Белоруска Арина Соболенко рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки Михаэлы Крайчек (7:6 (7:5), 6:4). Эта виктория обеспечила сборной Беларуси выход в полуфинал Кубка федерации.

Белоруска Арина <span class=error>Соболенко</span> рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки <span class=error>Михаэлы</span> <span class=error>Крайчек</span> (7:6 (7:5) 6:4). Эта виктория обеспечила сборной <span class=error>Беларуси</span> выход в полуфинал Кубка федерации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В этом матче постоянно пыталась бороться с собой, стараясь выиграть для команды решающее третье очко. От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою.

Во второй день соревнований я не готовилась к кому-то конкретно: мне было все равно, против кого играть. Вышла Крайчек — ок, пусть будет Крайчек. Я настраивалась на матч, а не на соперницу. Поначалу, когда увидела на арене столько народа, я даже испугалась, но потом, оказавшись в родной теннисной стихии, успокоилась и пришла в себя. На «Чижовка-Арене» присутствовал президент, он еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Арина Соболенко обеспечила теннисисткам Беларуси выход в полуфинал Кубка Федерации

Арина Соболенко обеспечила теннисисткам Беларуси выход в полуфинал Кубка Федерации

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко выиграла у Михаэллы Крайчек — 2:0 и обеспечила сборной Беларуси общую победу над командой Нидерландов в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще 4 новости  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ