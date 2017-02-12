Арина Соболенко: Президент еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч

В этом матче постоянно пыталась бороться с собой, стараясь выиграть для команды решающее третье очко. От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою.



Во второй день соревнований я не готовилась к кому-то конкретно: мне было все равно, против кого играть. Вышла Крайчек — ок, пусть будет Крайчек. Я настраивалась на матч, а не на соперницу. Поначалу, когда увидела на арене столько народа, я даже испугалась, но потом, оказавшись в родной теннисной стихии, успокоилась и пришла в себя. На «Чижовка-Арене» присутствовал президент, он еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч.