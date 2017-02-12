Арина Соболенко: Президент еще до игры заходил к нам в раздевалку, сказал пару ласковых, настроил на матч
Белоруска Арина Соболенко рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки Михаэлы Крайчек (7:6 (7:5), 6:4). Эта виктория обеспечила сборной Беларуси выход в полуфинал Кубка федерации.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этом матче постоянно пыталась бороться с собой, стараясь выиграть для команды решающее третье очко. От меня в противостоянии с голландками тоже немало зависело, ведь первому номеру команды всегда очень трудно тянуть воз, когда второй номер все порет. А так получилась, что я немного помогла Саше Саснович, прибавив к ее двум победам свою.
Во второй день соревнований я не готовилась к
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