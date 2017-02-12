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12 февраля 2017, 16:00 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Наталья Вихлянцева заменит Анну Блинкову в матче против сборной Тайваня

Капитан сборной России в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации» Анастасия Мыскина внесла изменения в состав своей команды в преддверии начала поединков второго игрового дня.

Капитан сборной России в командном чемпионате мира по теннису Кубок Федерации Анастасия <span class=error>Мыскина</span> внесла изменения в состав своей команды в преддверии начала поединков второго игрового дня. Увеличить
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Вместо Анны Блинковой во втором поединке сыграет Наталья Вихлянцева.

Напомним, что после двух встреч первого игрового дня счёт в матче 1:1.
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