«Кубок Федерации». Наталья Вихлянцева заменит Анну Блинкову в матче против сборной Тайваня
Капитан сборной России в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации» Анастасия Мыскина внесла изменения в состав своей команды в преддверии начала поединков второго игрового дня.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вместо Анны Блинковой во втором поединке сыграет Наталья Вихлянцева.
Напомним, что после двух встреч первого игрового дня счёт в матче 1:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter