Свитолина принесла третье победное очко сборной Украины в матче Fed Cup против Австралии

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В Харькове закончился третий поединок матча Кубка Федерации Украина — Австралия, в котором Элина Свитолина обыграла Дарью Гаврилову и принесла нашей команде третье победное очко, сообщает Большой теннис Украины.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Украинка медленно входила в игру и в первом сете уступила первые два гейма — 0:2. Впрочем, затем наша теннисистка выиграла три гейма подряд (3:2), позволила сопернице сравнять счет (3:3), после чего выиграла еще три гейма подряд — 6:3.

Вторая партия сложилась для нашей теннисистки еще легче, завершившись победой со счетом 6:2.

Таким образом, общий счет в матче стал 3:0 в пользу сборной Украины. Накануне в субботу Леся Цуренко в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову, а Элина Свитолина в трех партиях переиграла Эшли Барти.

Это победа стала юбилейной 50-й для сборной Украины в матчевом противостоянии.