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12 февраля 2017, 15:18 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко обеспечила теннисисткам Беларуси выход в полуфинал Кубка Федерации

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко выиграла у Михаэллы Крайчек — 2:0 и обеспечила сборной Беларуси общую победу над командой Нидерландов в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.

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Этот поединок, как и все предыдущие, проходил в очень напряженной борьбе. В первом сете соперницы шли нога в ногу, добравшись до тай-брейка, в котором Арина Соболенко сумела вырвать победу — 7:5. Вторую партию белоруска начала очень здорово — Арина сумела взять две подачи соперницы и вела со счетом 4:1. После этого голландка выиграла три гейма подряд, и выравняла положение — 4:4. Соболенко не опустила руки и, выиграв еще одну чужую подачу, вновь вышла вперед — 5:4, а затем взяла и свою подачу, выиграв весь матч — 7:6 (7:5), 6:4.

Таким образом, счет стал 3:1 в пользу белорусских теннисисток и они ждут завершения матча Швейцария — Франция, с победителем которого сыграют 22—23 апреля в полуфинале Кубка Федерации.

В первый игровой день 11 февраля на корте «Чижовка-Арены» Александра Саснович победила Михаэллу Крайчек — 4:6,6:3, 6:2. Затем Арина Соболенко уступила Кики Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6. Сегодня свою вторую викторию одержала Александра Саснович, переигравшая Кики Бертенс в двух партиях — 6:3, 6:4. На парную встречу капитан белорусской дружины Эдуард Дубров заявил Ольгу Говорцову и Веру Лапко, наставник гостей Поль Хаархус рассчитывает на Аранту Рус и Синди Бургер.

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