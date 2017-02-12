Арина Соболенко обеспечила теннисисткам Беларуси выход в полуфинал Кубка Федерации
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко выиграла у Михаэллы Крайчек — 2:0 и обеспечила сборной Беларуси общую победу над командой Нидерландов в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.
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Этот поединок, как и все предыдущие, проходил в очень напряженной борьбе. В первом сете соперницы шли нога в ногу, добравшись до
Таким образом, счет стал 3:1 в пользу белорусских теннисисток и они ждут завершения матча Швейцария — Франция, с победителем которого сыграют
В первый игровой день 11 февраля на корте «Чижовка-Арены» Александра Саснович победила Михаэллу Крайчек — 4:6,6:3, 6:2. Затем Арина Соболенко уступила Кики Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6. Сегодня свою вторую викторию одержала Александра Саснович, переигравшая Кики Бертенс в двух партиях — 6:3, 6:4. На парную встречу капитан белорусской дружины Эдуард Дубров заявил Ольгу Говорцову и Веру Лапко, наставник гостей Поль Хаархус рассчитывает на Аранту Рус и Синди Бургер.
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