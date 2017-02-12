Александра Саснович: Мне нравится ощущение ответственности. Поэтому за страну я играю лучше, чем за себя

Очень много эмоций, трудно с ними справиться и оставить голову холодной. Я бы и рада более примитивней действовать на корте, но не получается. Я всегда слишком много думаю на площадке, у меня после каждого ответного действия соперницы в голове возникает, минимум, пять разных вариантов комбинаций. Иногда путаюсь в них. И хотелось бы проще решать момент, но у меня не получается. Мы подробно разобрали игру Бертенс, моя задача была затянуть ее в длинные розыгрыши с тем, чтобы у нее меньше сил было на подачу. В принципе, эта тактика сработала.



Почему я матчи Кубка федерации играю лучше, чем турниры ВТА? Дело в том, то мне нравится ощущение ответственности. Поэтому за страну я играю лучше, чем за себя.