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https://sport.mail.ru/news/tennis/28746295/
12 февраля 2017, 14:22 | Теннис | «Прессбол»

Александра Саснович: Мне нравится ощущение ответственности. Поэтому за страну я играю лучше, чем за себя

Белоруска Александра Саснович рассказала про победный матч Кубка федерации против голландки Кики Бертенс (6:3, 6:4).

Очень много эмоций, трудно с ними справиться и оставить голову холодной. Я бы и рада более примитивней действовать на корте, но не получается. Я всегда слишком много думаю на площадке, у меня после каждого ответного действия соперницы в голове возникает, минимум, пять разных вариантов комбинаций. Иногда путаюсь в них. И хотелось бы проще решать момент, но у меня не получается. Мы подробно разобрали игру Бертенс, моя задача была затянуть ее в длинные розыгрыши с тем, чтобы у нее меньше сил было на подачу. В принципе, эта тактика сработала.

Почему я матчи Кубка федерации играю лучше, чем турниры ВТА? Дело в том, то мне нравится ощущение ответственности. Поэтому за страну я играю лучше, чем за себя.

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