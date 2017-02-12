Ситуация с гимном на Fed Cup чуть не довела капитана сборной Германии Риттнер до слез
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Капитан женской сборной Германии по теннису Барбара Риттнер призналась, что готова была зарыдать из-за неправильного немецкого гимна перед матчем Кубка Федерации с командой США.
Матч США — Германия проходит в американском Лахайне. Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены. После инцидента Ассоциация тенниса США выступила с извинениями в адрес немецкой сборной и болельщиков.
«Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна — всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след», — сказала Риттнер, чьи слова приводит Deutsche Welle.
Петкович, уступившая в этой игре американке со счетом 6:7, 2:6, заявила, что «это худшее, что случалось в её жизни».
«Абсолютное хамство, последнее, чего я ожидала. На дворе 2017 год, и то, что произошло на Кубке Федерации в США, просто не должно происходить. Организаторам должно быть стыдно за такое невежество. Сам факт, что это XXI век и мы в США, а не в
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