Ситуация с гимном на Fed Cup чуть не довела капитана сборной Германии Риттнер до слез

Матч США — Германия проходит в американском Лахайне. Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены. После инцидента Ассоциация тенниса США выступила с извинениями в адрес немецкой сборной и болельщиков.

«Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна — всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след», — сказала Риттнер, чьи слова приводит Deutsche Welle.

Петкович, уступившая в этой игре американке со счетом 6:7, 2:6, заявила, что «это худшее, что случалось в её жизни».