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https://sport.mail.ru/news/tennis/28745880/
12 февраля 2017, 13:36 | Теннис | Р-Спорт

Ситуация с гимном на Fed Cup чуть не довела капитана сборной Германии Риттнер до слез

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Капитан женской сборной Германии по теннису Барбара Риттнер призналась, что готова была зарыдать из-за неправильного немецкого гимна перед матчем Кубка Федерации с командой США.

Матч США — Германия проходит в американском Лахайне. Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены. После инцидента Ассоциация тенниса США выступила с извинениями в адрес немецкой сборной и болельщиков.

«Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна — всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след», — сказала Риттнер, чьи слова приводит Deutsche Welle.

Петкович, уступившая в этой игре американке со счетом 6:7, 2:6, заявила, что «это худшее, что случалось в её жизни».

«Абсолютное хамство, последнее, чего я ожидала. На дворе 2017 год, и то, что произошло на Кубке Федерации в США, просто не должно происходить. Организаторам должно быть стыдно за такое невежество. Сам факт, что это XXI век и мы в США, а не в каком-нибудь Тимбукту, неприятно удивляет и даже ужасает. Юлия Гергес сразу отреагировала гулом, когда услышала это. А у меня выступили слезы, и я была просто в ярости», — подчеркнула Петкович.
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