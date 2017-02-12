ITF не будет применять санкции к Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном Германии

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, была исполнена устаревшая строфа немецкого гимна. Вместо современной версии «Песни немцев» была спета строфа, исполнявшаяся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.

«Федерация тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет», — сообщили в пресс-службе.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. «Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится», — сказано в заявлении.