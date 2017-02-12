Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28745871/
12 февраля 2017, 13:42 | Теннис | ТАСС

ITF не будет применять санкции к Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном Германии

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная теннисная федерация (ITF) не будет применять санкции в отношении Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном в матче Кубка Федерации между сборными Германии и США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ITF.

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, была исполнена устаревшая строфа немецкого гимна. Вместо современной версии «Песни немцев» была спета строфа, исполнявшаяся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.

«Федерация тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет», — сообщили в пресс-службе.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. «Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится», — сказано в заявлении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Ситуация с гимном на Fed Cup чуть не довела капитана сборной Германии Риттнер до слез

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Капитан женской сборной Германии по теннису Барбара Риттнер призналась, что готова была зарыдать из-за неправильного немецкого гимна перед матчем Кубка Федерации с командой США.
Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Биатлонистка Слепцова заявила, что ЧМ-2017 - последний в ее карьере

Глава Федерации сноуборда России: Заварзина тянет за собой всю команду

Капитан сборной ФРГ: ситуация с гимном на Кубке Федерации непростительна