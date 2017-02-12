ITF не будет применять санкции к Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном Германии
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная теннисная федерация (ITF) не будет применять санкции в отношении Федерации тенниса США
из-за инцидента с гимном в матче Кубка Федерации между сборными Германии и США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ITF.
На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, была исполнена устаревшая строфа немецкого гимна. Вместо современной версии «Песни немцев» была спета строфа, исполнявшаяся в том числе во времена Третьего рейха и запрещенная после 1945 года.
«Федерация тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет», — сообщили в
Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения. «Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится», — сказано в заявлении.
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