Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Нидердандами
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов — 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке первых номеров белоруска Алексадра Саснович обыграла Кики Бертенс — 6:3, 6:4.
В следующей встрече на корте «Чижовка-Арены» сыграют Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Победа в этой игре принесет сборной Беларуси общую викторию в матче и выход в полуфинал.
После поединка Арина Соболенко — Михаэлла Крайчек состоится парная игра: Ольга Говорцова и Вера Лапко встретятся с голландским тандемом Аранта Рус / Синди Бергер.
Победитель матча Беларусь — Нидерланды в полуфинале сыграет с победителем встречи.
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