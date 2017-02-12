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12 февраля 2017, 12:48 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Нидердандами

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов — 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Теннисистки сборной <span class=error>Беларуси</span> вышли вперед в матче Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов — 2:1 сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня в поединке первых номеров белоруска Алексадра Саснович обыграла Кики Бертенс — 6:3, 6:4.

В следующей встрече на корте «Чижовка-Арены» сыграют Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Победа в этой игре принесет сборной Беларуси общую викторию в матче и выход в полуфинал.

После поединка Арина Соболенко — Михаэлла Крайчек состоится парная игра: Ольга Говорцова и Вера Лапко встретятся с голландским тандемом Аранта Рус / Синди Бергер.

Победитель матча Беларусь — Нидерланды в полуфинале сыграет с победителем встречи.

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