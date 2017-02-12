Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Нидердандами

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Сегодня в поединке первых номеров белоруска Алексадра Саснович обыграла Кики Бертенс — 6:3, 6:4.

В следующей встрече на корте «Чижовка-Арены» сыграют Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Победа в этой игре принесет сборной Беларуси общую викторию в матче и выход в полуфинал.

После поединка Арина Соболенко — Михаэлла Крайчек состоится парная игра: Ольга Говорцова и Вера Лапко встретятся с голландским тандемом Аранта Рус / Синди Бергер.

Победитель матча Беларусь — Нидерланды в полуфинале сыграет с победителем встречи.