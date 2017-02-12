Александр Зверев: Рад, что мне удалось дойти до финала впервые в этом сезоне
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Монпелье.
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«Я очень рад, что мне удалось дойти до финала впервые в этом сезоне. Это отличное начало года. Поединок выдался очень упорным. Мы оба продемонстрировали отличную игру на задней линии. Надеюсь, в финале я смогу сыграть не хуже», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
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