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12 февраля 2017, 11:52 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Рад, что мне удалось дойти до финала впервые в этом сезоне

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Монпелье.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Монпелье. Увеличить
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«Я очень рад, что мне удалось дойти до финала впервые в этом сезоне. Это отличное начало года. Поединок выдался очень упорным. Мы оба продемонстрировали отличную игру на задней линии. Надеюсь, в финале я смогу сыграть не хуже», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
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