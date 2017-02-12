На матче Fed Cup США — Германия исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии, который проходит в Лахайне (США), был исполнен немецкий гимн времен Второй мировой войны, сообщает AFP.
Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены.
Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с извинениями в адрес немецкой сборной. «USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится», — сообщается в микроблоге USTA в Twitter.
Немецкая сторона в ответ написала, что «надеется на это». Такая реакция побудила USTA вновь обратиться к немецким коллегам с сообщением: «Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения».
Сама встреча завершилась победой американки со счетом 7:6 (12:10), 6:2.
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