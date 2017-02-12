Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены.

Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с извинениями в адрес немецкой сборной. «USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится», — сообщается в микроблоге USTA в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. <a href="https://t.co/4LyG3ACe5u">pic.twitter.com/4LyG3ACe5u</a></p>— USTA (@usta) <a href="https://twitter.com/usta/status/830531305787977728">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Немецкая сторона в ответ написала, что «надеется на это». Такая реакция побудила USTA вновь обратиться к немецким коллегам с сообщением: «Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения».

Сама встреча завершилась победой американки со счетом 7:6 (12:10), 6:2.