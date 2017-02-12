Черретани и Освальд победили на теннисном турнире в Кито в парном разряде

В финале их соперники чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос отказались от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу американо-австрийского дуэта. Всего на корте теннисисты провели 37 минут.

В финале турнира в одиночном разряде встретятся доминиканец Виктор Эстрелья Бургос и третий номер посева итальянец Паоло Лоренци.