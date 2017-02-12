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https://sport.mail.ru/news/tennis/28744302/
12 февраля 2017, 10:10 | Теннис | Р-Спорт

Черретани и Освальд победили на теннисном турнире в Кито в парном разряде

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Американец Джеймс Черретани и австриец Филипп Освальд победили на теннисном турнире в Кито, призовой фонд которого превышает 480 тысяч долларов, в парном разряде.

В финале их соперники чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос отказались от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу американо-австрийского дуэта. Всего на корте теннисисты провели 37 минут.

В финале турнира в одиночном разряде встретятся доминиканец Виктор Эстрелья Бургос и третий номер посева итальянец Паоло Лоренци.
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