Черретани и Освальд победили на теннисном турнире в Кито в парном разряде
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Американец Джеймс Черретани и австриец Филипп Освальд победили на теннисном турнире в Кито, призовой фонд которого превышает 480 тысяч долларов, в парном разряде.
В финале их соперники чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос отказались от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу
В финале турнира в одиночном разряде встретятся доминиканец Виктор Эстрелья Бургос и третий номер посева итальянец Паоло Лоренци.
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