Эстрелья Бургос вышел в финал турнира в Кито
Доминиканец Виктор Эстрелья Бургос в полуфинале турнира АТР в Кито обыграл бразильца Томаза Беллуччи — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
В финале он встретится с итальянцем Паоло Лоренци.
Кито (Эквадор).
Турнир ATP Ecuador Open Quito.
Призовой фонд 482 060 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) — Беллуччи (Бразилия, 4) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
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