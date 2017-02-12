Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28743528/
12 февраля 2017, 1:43 | Теннис | Спорт-Экспресс

Эстрелья Бургос вышел в финал турнира в Кито

Доминиканец Виктор Эстрелья Бургос в полуфинале турнира АТР в Кито обыграл бразильца Томаза Беллуччи — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

В финале он встретится с итальянцем Паоло Лоренци.

Кито (Эквадор).

Турнир ATP Ecuador Open Quito.

Призовой фонд 482 060 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) — Беллуччи (Бразилия, 4) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии