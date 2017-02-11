Сложный дебют Блинковой. Россия — Тайвань — 1:1
После первого дня матча Мировой группы II Кубка федерации в матче Россия — Тайвань — ничья 1:1.
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МЕЧТА МАКАРОВОЙ
Возможно, в том, что открывать противостояние со сборной Тайваня выпало безоговорочному лидеру нынешнего созыва сборной России Екатерине Макаровой, было
В субботу, как призналась Макарова, сбылась ее детская мечта. С пяти лет она тренировалась именно в спорткомплексе «Дружба» и всегда хотела сыграть на его главной площадке, но никакие турниры здесь никогда не проводились. Наконец, ее желание осуществилось.
На корт Екатерина вышла очень собранной. Она сходу повела 3:0 и даже могла делать еще один брейк. Это, впрочем, не означает, что преимущество россиянки было безоговорочным. Ее малоизвестная соперница Ли Ясуань, которая лишь третий год является профессионалом, не стушевалась и выглядела очень достойно. В пятом гейме она вернула потерянную подачу и сравняла счет. Макарову это только раззадорило: она выиграла три гейма подряд, а вместе с ними и первый сет, здорово воодушевив публику на трибунах. Она и во втором повела 1:0 с брейком, но тут же его потеряла. Нужно отдать должное и сопернице россиянки, справившись со стартовым волнением, она заиграла очень здорово. Макаровой даже пришлось отыгрываться со счета 1:3.
«Я немного задергалась, перестала играть в свой активный теннис, дала ей сыграть более активно и поймать кураж, — объяснила россиянка. — Хотя у меня были шансы завершить в свою пользу и вторую партию. Но я ими не воспользовалась».
В десятом гейме при 4:5 представительница Тайваня, удачно исполнив укороченный, заработала двойной сетбол. Эйсом и еще одной хорошей подачей Макарова угрозу от себя отвела, а взяв еще два розыгрыша, гейм удержала. Неожиданная развязка наступила в гейме номер 12. Допустив грубую оплошность, Екатерина подарила Ли Ясуань еще один сетбол и тут же двойной ошибкой помогла его реализовать.
На скамейке тайваньской команды начался праздник, а один из представителей штаба гостей даже весело отплясывал под веселую музыку, пока теннисистки приводили себя в порядок в раздевалках.
В третьей партии Макарова за счет опыта и более высокого класса взяла свое. Она повела 5:1, а соперница буквально зубами вцепилась в заключительный гейм. Раскованными ударами на вылет она отыграла четыре матчбола, но с пятой попытки Макарова все же сумела завершить встречу в свою пользу — 6:3, 5:7, 6:1. После матча россиянка рассказала, что в концовке ей здорово помогли тактические советы капитана Анастасии Мыскиной и воспоминания о том, как в детстве они бегали кроссы из нижних залов на главную площадку.
«В третьем сете я уже разозлилась. Подумала, что уж на родном стадионе все должно завершиться удачно, и со злостью сыграла активно. Очень рада своей победе», — призналась Екатерина.
ЭМОЦИИ БЛИНКОВОЙ
Эстафету у Макаровой принимала одна из трех дебютанток национальной команды Анна Блинкова. Финалистка юниорского Уимблдона-2015 в этом году уже отличилась на Australian Open, где прошла из квалификации во второй круг, а после этого еще и сыграла финал на турнире ITF во Франции. В рейтинге WTA она сейчас стоит на 160-й позиции и по этому показателю уступает своей сопернице по субботнему матчу, лидеру сборной Тайваня Чань Кайчэнь. Та в мировой классификации 121-я.
Блинкова очень старалась. И очень волновалась. Это было заметно. К тому же ее совсем не выручала подача. За матч она позволила сопернице реализовать 8 из 16
На
— Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем я сделала. Мне очень жаль, — сказала Блинкова на
— Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?
— Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.
— Силы на завтра найдете?
— Да, конечно.
— Вам немного не помогала подача.
— В особо важных матчах подача меня подводит. В моей карьере было несколько поединков, когда подача меня подводила, и именно
ПРОВЕРКА БОЕМ И СУДЕЙСКИЙ ЗАГОВОР
— Я считаю, что Аня — большая молодец, — оценила игру дебютантки капитан Анастасия Мыскина. — Она сделала все возможное в сегодняшнем матче. Сто процентов. Понятно, что были
В воскресенье в первом поединке с лидером соперника обязательно сыграет первый номер сборной России Екатерина Макарова. А на второй Мыскина вполне может выпустить джокера — полуфиналистку недавнего турнира в
— Счет очень волнительный. Идет борьба, — подвела итог первому дню капитан. — Но у соперниц хорошая команда, и мы готовились к тяжелому матчу. Спасибо и судьям, что нам не помогают. Как всегда.
— Действительно, судейские ошибки были заметны в обоих поединках.
— Знаете, у меня ощущение, что это
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