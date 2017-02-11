К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

МЕЧТА МАКАРОВОЙ

Возможно, в том, что открывать противостояние со сборной Тайваня выпало безоговорочному лидеру нынешнего созыва сборной России Екатерине Макаровой, было что-то символичное. Кому, как ней, оказавшейся самой старшей и опытной в компании трех дебютанток, нужно было задать тон всему матчу. «Мы именно так и хотели. Чтобы по жребию мне выпало играть первой», — сказала теннисистка после матча.

В субботу, как призналась Макарова, сбылась ее детская мечта. С пяти лет она тренировалась именно в спорткомплексе «Дружба» и всегда хотела сыграть на его главной площадке, но никакие турниры здесь никогда не проводились. Наконец, ее желание осуществилось.

На корт Екатерина вышла очень собранной. Она сходу повела 3:0 и даже могла делать еще один брейк. Это, впрочем, не означает, что преимущество россиянки было безоговорочным. Ее малоизвестная соперница Ли Ясуань, которая лишь третий год является профессионалом, не стушевалась и выглядела очень достойно. В пятом гейме она вернула потерянную подачу и сравняла счет. Макарову это только раззадорило: она выиграла три гейма подряд, а вместе с ними и первый сет, здорово воодушевив публику на трибунах. Она и во втором повела 1:0 с брейком, но тут же его потеряла. Нужно отдать должное и сопернице россиянки, справившись со стартовым волнением, она заиграла очень здорово. Макаровой даже пришлось отыгрываться со счета 1:3.

«Я немного задергалась, перестала играть в свой активный теннис, дала ей сыграть более активно и поймать кураж, — объяснила россиянка. — Хотя у меня были шансы завершить в свою пользу и вторую партию. Но я ими не воспользовалась».

В десятом гейме при 4:5 представительница Тайваня, удачно исполнив укороченный, заработала двойной сетбол. Эйсом и еще одной хорошей подачей Макарова угрозу от себя отвела, а взяв еще два розыгрыша, гейм удержала. Неожиданная развязка наступила в гейме номер 12. Допустив грубую оплошность, Екатерина подарила Ли Ясуань еще один сетбол и тут же двойной ошибкой помогла его реализовать.

На скамейке тайваньской команды начался праздник, а один из представителей штаба гостей даже весело отплясывал под веселую музыку, пока теннисистки приводили себя в порядок в раздевалках.

В третьей партии Макарова за счет опыта и более высокого класса взяла свое. Она повела 5:1, а соперница буквально зубами вцепилась в заключительный гейм. Раскованными ударами на вылет она отыграла четыре матчбола, но с пятой попытки Макарова все же сумела завершить встречу в свою пользу — 6:3, 5:7, 6:1. После матча россиянка рассказала, что в концовке ей здорово помогли тактические советы капитана Анастасии Мыскиной и воспоминания о том, как в детстве они бегали кроссы из нижних залов на главную площадку.

«В третьем сете я уже разозлилась. Подумала, что уж на родном стадионе все должно завершиться удачно, и со злостью сыграла активно. Очень рада своей победе», — призналась Екатерина.

ЭМОЦИИ БЛИНКОВОЙ

Эстафету у Макаровой принимала одна из трех дебютанток национальной команды Анна Блинкова. Финалистка юниорского Уимблдона-2015 в этом году уже отличилась на Australian Open, где прошла из квалификации во второй круг, а после этого еще и сыграла финал на турнире ITF во Франции. В рейтинге WTA она сейчас стоит на 160-й позиции и по этому показателю уступает своей сопернице по субботнему матчу, лидеру сборной Тайваня Чань Кайчэнь. Та в мировой классификации 121-я.

Блинкова очень старалась. И очень волновалась. Это было заметно. К тому же ее совсем не выручала подача. За матч она позволила сопернице реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Особенно обидно это выглядело в концовке, когда россиянка отвоевывала у соперницы геймы на приеме и тут же отдавала свои. В итоге — 3:6, 5:7 за 1 час 23 минуты.

На пресс-конференции юная теннисистка едва сдерживала слезы.

— Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем я сделала. Мне очень жаль, — сказала Блинкова на пресс-конференции.

— Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?

— Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.

— Силы на завтра найдете?

— Да, конечно.

— Вам немного не помогала подача.

— В особо важных матчах подача меня подводит. В моей карьере было несколько поединков, когда подача меня подводила, и именно из-за этого я проигрывала. Определенно, над этим элементом моей игры нужно работать. И я обязательно буду работать.

ПРОВЕРКА БОЕМ И СУДЕЙСКИЙ ЗАГОВОР

— Я считаю, что Аня — большая молодец, — оценила игру дебютантки капитан Анастасия Мыскина. — Она сделала все возможное в сегодняшнем матче. Сто процентов. Понятно, что были какие-то ошибки. Первый матч всегда очень сложный, эмоциональный. Не справилась, скорее всего, с волнением, особенно в начале. Не получилось на подаче. Но я поздравляю ее с дебютом, с хорошим матчем. Соперница у нее была непростая. Она и в рейтинге стоит выше Ани, и опыта у нее больше. Зато мы узнали, как они играют. Сегодня, можно сказать, была проверка боем.

В воскресенье в первом поединке с лидером соперника обязательно сыграет первый номер сборной России Екатерина Макарова. А на второй Мыскина вполне может выпустить джокера — полуфиналистку недавнего турнира в Санкт-Петербурге Наталью Вихлянцеву.

— Счет очень волнительный. Идет борьба, — подвела итог первому дню капитан. — Но у соперниц хорошая команда, и мы готовились к тяжелому матчу. Спасибо и судьям, что нам не помогают. Как всегда.

— Действительно, судейские ошибки были заметны в обоих поединках.